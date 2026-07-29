МИД назвал самую распространенную схему вербовки казахстанцев в трудовое рабство

Казахстанцы чаще всего становятся жертвами торговли людьми, откликаясь на объявления в социальных сетях о высокооплачиваемой работе за рубежом. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК в ответе на официальный запрос агентства Kazinform.

По данным ведомства, большинство граждан, обратившихся за помощью, были вовлечены в схемы принудительного труда в отдельных регионах Мьянмы, Лаоса и Камбоджи.

— В подобных схемах Таиланд, а в некоторых случаях и Вьетнам, используются в качестве транзитных стран, — говорится в сообщении.

В МИД рекомендуют гражданам тщательно проверять предложения о трудоустройстве за рубежом, пользоваться услугами только проверенных работодателей и посредников, не передавать личные документы посторонним лицам и соблюдать меры безопасности перед выездом за границу.

Напомним, с начала 2026 года из Мьянмы, Камбоджи и Лаоса в Казахстан были возвращены 17 граждан, оказавшихся в трудовом рабстве.