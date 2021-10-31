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МИД Ливана надеется снизить напряженность в отношениях со странами Персидского залива

Автор:  
Арсен Утешев
31 Октября 2021, 08:52
МИД Ливана надеется снизить напряженность в отношениях со странами Персидского залива

БЕЙРУТ. КАЗИНФОРМ - Дипломатический скандал разгорелся между странами Персидского залива и Ливаном на фоне получивших распространение комментариев министра информации недавно сформированного ливанского правительства, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

В пятницу, 29 октября, Саудовская Аравия и Бахрейн дали послам Ливана в Эр-Рияде и Манаме 48 часов на то, чтобы покинуть королевство, а также отозвали собственных послов в Бейруте для консультаций. В пятницу к ним присоединился Кувейт, поставив такие же требования перед ливанским посланником и отозвав своего дипломата. Объединенные Арабские Эмираты также отозвали своего посла.

Эр-Рияд заявил, что этот шаг не затронет десятки тысяч ливанских граждан и их семей, которые живут и работают в Саудовской Аравии. Между тем, власти королевства приостановили весь импорт ливанских товаров.

Дипломатический скандал разгорелся после выступления министра информации Ливана Джорджа Кордахи, который в интервью «Аль-Джазире» охарактеризовал действия возглавляемой Саудовской Аравией коалиции арабских государств в Йемене как «агрессию». Кордахи также сказал, что повстанцы-хуситы были вынуждены защищаться и что война в Йемене бессмысленна.

Позднее Кордахи подчеркнул, что комментарии были сделаны в интервью в августе, перед его назначением на должность министра информации. Он также сказал, что не собирался оскорблять Эр-Рияд или Абу-Даби, а премьер-министр Ливана Наджиб Микати подчеркнул, что слова Кордахи не отражают официальную позицию Ливана по Йемену.

Ливанский премьер призвал Кордахи подумать о национальных интересах и уйти в отставку. Также с призывом к Кордахи уйти в отставку обратились три бывших премьер-министра Ливана, сообщает издание Asharq Al-Awsat.

«Замечания Кордахи нанесли удар по братским отношениям и общим арабским интересам, которые связывают Ливан с арабскими странами, особенно с Советом сотрудничества стран Персидского залива», - сообщается в заявлении бывших премьер-министров Фуада Синьоры, Саада Харири и Таммама Салама.

Премьер Микати, находясь в рабочей поездке за пределами страны, выразил сожаление по поводу нынешней ссоры между Бейрутом и Эр-Риядом и выразил надежду, что разногласия будут урегулированы и Саудовская Аравия пересмотрит свое решение отозвать посла из Бейрута.

Он попросил министра иностранных дел Абдулле Бу Хабибу не выезжать за границу для участия в саммите по климату ООН в Глазго, вместо этого создав кризисную группу для решения вопроса с Саудовской Аравией.

В субботу министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб созвал чрезвычайное министерское заседание, чтобы найти пути выхода из конфликта, сообщает ливанский телеканал LBC.

Глава МИД заявил, что в отсутствие премьер-министра примет на себя обязанности по согласованию и консультаций с президентом и премьер-министром, а также руководством кризисной группы, «главная задача которой - устранить раскол, чтобы преодолеть прискорбный спор».

«Происходящее является проблемой, а не кризисом с нашими братьями в Саудовской Аравии и странах Персидского залива», - отметил Бу Хабиб, добавив, что ситуацию можно разрешить и преодолеть посредством «честного и братского диалога».

«Ливан надеется в ближайшее время разрешить кризис со странами Персидского залива и подтверждает свою приверженность обязательствам, которые он несет перед арабским миром и, в частности, Саудовской Аравией», - заявил министр.

Между тем, обеспокоенность ухудшением отношений между Ливаном и странами Персидского залива выразила Лига арабских государств, сообщает Al Jazeera. Генсек организации Ахмед Абул-Гейт призвал президента и премьер-министра Ливана предпринять «необходимые шаги» для ослабления напряженности.

На фото: Джордж Кордахи, министр информации Ливана (с) ВВС


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