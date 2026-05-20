МИД Казахстана обратился к казахстанцам из-за вспышки Эболы в Африке

В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прокомментировали ситуацию, связанную со вспышкой вируса Эбола в ряде стран Африканского континента, передает корреспондент агентства Kazinform.

Официальный представитель МИДа Ерлан Жетыбаев на брифинге сообщил, что ведомство готово предоставлять гражданам дополнительную информацию о текущей санитарно-эпидемиологической обстановке за рубежом.

— Министерство иностранных дел, учитывая заявление, опубликованное Министерством здравоохранения, рекомендует гражданам Казахстана, планирующим международные поездки, принимать во внимание текущую санитарно-эпидемиологическую ситуацию, связанную со вспышкой вируса Эбола в нескольких странах Африки, — отметил он.

Также Ерлан Жетыбаев призвал казахстанцев заранее изучать эпидемиологическую обстановку в стране назначения, соблюдать меры личной безопасности во время поездок и при необходимости обращаться за медицинской помощью на месте.

Ранее, Минздрав Казахстана обратился к казахстанцам из-за лихорадки Эбола в странах Африки.