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вчера 16:05
МИД Ирана ждет разъяснений полиции по факту задержания посла Великобритании
12 Января 2020 18:14
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ТЕГЕРАН. ИРНА-КАЗИНФОРМ – Министерство иностранных дел Ирана заявило, что ожидает отчета от полиции по факту задержания посла Великобритании в Иране Роба Макэйра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.
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Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании прокомментировало задержание своего посла в Тегеране, назвав его противоречащим международным правилам .
Ранее сообщалось, иранские правоохранительные органы задержали и через несколько часов отпустили посла Великобритании в Иране.
Ключевые слова: Украина, Иран, Великобритания, Катастрофа украинского Боинга,
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