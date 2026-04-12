МИД Ирана подтвердил продолжение переговоров с США
Переговоры Ирана и США в Исламабаде продолжаются, стороны обменялись многочисленными посланиями и текстами. Об этом сообщил в X представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
— Интенсивные переговоры, которые начались утром в субботу при доброжелательных усилиях и посредничестве Пакистана, продолжились без перерыва до сих пор, и обе стороны обменялись многочисленными посланиями и текстовыми сообщениями, — заявил он.
По его словам, за последние сутки были проведены обсуждения по различным аспектам основных тем переговоров, включая «Ормузский пролив, ядерную проблему, военные репарации, отмену санкций и полное прекращение войны против Ирана и в регионе».
— Успех этого дипломатического процесса зависит от серьезности и добросовестности противоположной стороны, воздержания от чрезмерных требований и незаконных просьб, а также от признания законных прав и интересов Ирана, — подчеркнул Багаи.