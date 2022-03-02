МИД Бельгии обеспокоено ситуацией со своими гражданами в Украине

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 276 бельгийцев и их близких родственников в настоящее время все еще находятся в Украине. Такие данные предоставила министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Из-за закрытого воздушного пространства над страной репатриация бельгийцев осложняется.

«Это касается 232 бельгийцев, 44 ближайших родственников, а также 18 граждан Люксембурга в Украине», - уточнила С. Вильмес.

Со слов бельгийского дипломата, приоритетом МИД Бельгии было и остается обеспечение консульской помощи. С. Вильмес добавила, что министерство «очень обеспокоено» всеми бельгийцами, которые все еще находятся в Украине. Представители Бельгии присутствуют для оказания помощи на границах Украины с Польшей, Молдовой, Венгрией и Румынией.

Также в МИД Бельгии сообщают, что более 900 бельгийцев все еще находятся в России.

«Как и тем, кто находится в Украине, им тоже рекомендуется покинуть данную страну», - сказала министр С. Вильмес.

МИД Бельгии подчеркнул важность регистрации своих граждан, находящихся в Украине или России на портале travellersonline.be.

«Вероятно, там больше людей, чем мы знаем. Мы не сможем помочь, если не будем знать об их нахождении», - отмечает бельгийская сторона.