-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
МИД Бельгии обеспокоено ситуацией со своими гражданами в Украине
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 276 бельгийцев и их близких родственников в настоящее время все еще находятся в Украине. Такие данные предоставила министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
Из-за закрытого воздушного пространства над страной репатриация бельгийцев осложняется.
«Это касается 232 бельгийцев, 44 ближайших родственников, а также 18 граждан Люксембурга в Украине», - уточнила С. Вильмес.
Со слов бельгийского дипломата, приоритетом МИД Бельгии было и остается обеспечение консульской помощи. С. Вильмес добавила, что министерство «очень обеспокоено» всеми бельгийцами, которые все еще находятся в Украине. Представители Бельгии присутствуют для оказания помощи на границах Украины с Польшей, Молдовой, Венгрией и Румынией.
Также в МИД Бельгии сообщают, что более 900 бельгийцев все еще находятся в России.
«Как и тем, кто находится в Украине, им тоже рекомендуется покинуть данную страну», - сказала министр С. Вильмес.
МИД Бельгии подчеркнул важность регистрации своих граждан, находящихся в Украине или России на портале travellersonline.be.
«Вероятно, там больше людей, чем мы знаем. Мы не сможем помочь, если не будем знать об их нахождении», - отмечает бельгийская сторона.
- США закрывают воздушное пространство для российских самолетов
- Цена нефти Brent превысила $108 впервые с августа 2014 года
- Второй раунд переговоров России и Украины пройдет 2 марта
- Ребята из посольства помогали день и ночь – казахстанка об эвакуации из Украины
- 600 казахстанцев в Украине заявились на эвакуацию
- 74 казахстанца остаются в безопасной зоне в Польше - советник-посланник РК в Украине
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана