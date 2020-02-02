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МИД Армении благодарит Казахстан за помощь в эвакуации из Уханя гражданки РА

2 Февраля 2020 17:40
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МИД Армении благодарит Казахстан за помощь в эвакуации из Уханя гражданки РА

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – МИД Армении выразил глубокую благодарность коллегам из Казахстана за содействие в эвакуации из китайского города Ухань гражданки Армении, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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МИД Армении сообщил об эвакуации из Китая в Казахстан гражданки РА Сусанны Агаджанян, которая находилась в китайском Ухане. Пресс-служба МИД РА также сообщила, что эвакуация гражданки Армении в Казахстан состоялась при сотрудничестве с казахстанскими коллегами.

«При сотрудничестве с нашими партнерами из Казахстана находившаяся в городе Ухань гражданка Армении Сусанна Агаджанян была эвакуирована и перевезена в Казахстан. Выражаем глубокую благодарность нашим партнерам из Казахстана за оперативный отклик на просьбу Армении и за оказанную ими поддержку», - говорится в сообщении пресс-секретаря МИД РА Анны Нагдалян.

Напомним, Национальным координационным центром экстренной медицины МЗ РК доставлены на родину 83 гражданина Казахстана, 80 из которых – студенты, находившиеся в городе Ухань. При этом также была обеспечена эвакуация из Уханя граждан Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Республики Армения, по просьбе властей этих стран.


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Ключевые слова: Армения, Пневмония в Китае,
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Азамат Альмаганбетов

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