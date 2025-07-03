Microsoft уволит еще около 9 тысяч сотрудников

Это крупнейшее сокращение в Microsoft с 2023 года, когда компания уволила 10 000 сотрудников.

- Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для наилучшего позиционирования компании и команд для достижения успеха на динамичном рынке, — говорится в заявлении представителя Microsoft.

По его словам, компания сокращает число уровней управления и стремится повысить производительность сотрудников за счёт новых технологий.

Сокращение персонала также происходит на фоне того, что технологические компании, включая Microsoft, используют искусственный интеллект для повышения эффективности своей рабочей силы. Генеральный директор корпорации Сатья Наделла ранее в этом году заявлял, что от 20% до 30% программного кода в компании уже генерируется с помощью ИИ, а сама компания инвестирует миллиарды долларов в инфраструктуру ИИ.

Остаётся неясным, повлияло ли использование ИИ напрямую на текущее сокращение и какие подразделения Microsoft будут затронуты.

В мае компания Microsoft сократила около 7 000 сотрудников.

В этом году о массовых увольнениях также заявляли другие технологические компании, включая Meta и Bumble.

Ранее сообщалось, что Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, планирует сократить около 5% своего штата в рамках ускорения процесса увольнения наименее эффективных сотрудников.