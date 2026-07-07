Microsoft сократит 4800 рабочих мест

Две трети всех сокращаемых должностей относятся к игровому подразделению Xbox, которое испытывает трудности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News .

Общее число сокращений составит около 4800 рабочих мест, или примерно 2,1% штата, из которых 3200 придутся на игровое подразделение Microsoft Xbox в течение 2027 финансового года.

Microsoft объявила о сокращениях в понедельник. Компания принимает это решение на фоне непростого для себя периода: за первые шесть месяцев 2026 года ее акции снизились почти на 23%, что стало худшим показателем за первое полугодие с 2022 года.

Ранее в этом году гигант в сфере разработки программного обеспечения предложил добровольный выход из компании примерно 7% сотрудников в США, или около 9000 человек. Microsoft часто сокращает рабочие места ближе к концу финансового года — в июне, когда компания составляет планы расходов на следующий год.

Растущий спрос на искусственный интеллект способствовал развитию бизнеса Microsoft в сфере облачных вычислений Azure, который до апреля был эксклюзивным продавцом моделей OpenAI. Однако растущие затраты на строительство центров обработки данных для предоставления этих услуг сокращают денежные потоки компании.

В апреле компания представила прогноз расходов на 2026 год в размере 190 млрд долларов, который значительно превзошел ожидания.

Инструменты на основе искусственного интеллекта, которые все больше автоматизируют рутинные бизнес-задачи, также стали угрозой для прибыльного бизнеса компании в сфере программного обеспечения.

Кроме того, рост цен на микросхемы памяти, вызванный спросом со стороны центров обработки данных, вынудил Microsoft повысить цены на консоли Xbox, несмотря на их низкий спрос.

Ранее сообщалось, что в 2025 году число увольнений в США превысило 1,1 млн человек.