    04:22, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Microsoft прекратила поддержку Windows 10

    Корпорация Microsoft объявила о прекращении поддержки операционной системы Windows 10 по всему миру, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт компании. 

    Фото: liderhaber.com.tr/microsoft-acikladi-temel-sorun-giderildi

    Как отмечается в официальном заявлении, поддержка данной операционной системы завершается 14 октября.

    — На этом этапе техническая помощь, обновления компонентов и обновления для системы безопасности больше не будут предоставляться, — подчеркнули представители компании.

    Microsoft, как указано в сообщении, заранее обозначила дату завершения поддержки еще в июне 2021 года, до выхода Windows 11. Операционная система Windows 10 была выпущена в 2015 году. В корпорации настоятельно рекомендуют пользователям перейти на Windows 11, поскольку использование не обновленной ОС представляет угрозу безопасности.

    Отмечается также, что, несмотря на прекращение полной поддержки Windows 10, пользователи по-прежнему смогут получать обновления в течение как минимум одного года. Для этого необходимо авторизоваться в операционной системе с использованием учетной записи Microsoft. 

    Ранее сообщалось, что компания Microsoft не будет выпускать крупные обновления для Windows 10, но поддержку безопасности все-таки продолжит.

