Microsoft прекратила поддержку Windows 10

Как отмечается в официальном заявлении, поддержка данной операционной системы завершается 14 октября.

— На этом этапе техническая помощь, обновления компонентов и обновления для системы безопасности больше не будут предоставляться, — подчеркнули представители компании.

Microsoft, как указано в сообщении, заранее обозначила дату завершения поддержки еще в июне 2021 года, до выхода Windows 11. Операционная система Windows 10 была выпущена в 2015 году. В корпорации настоятельно рекомендуют пользователям перейти на Windows 11, поскольку использование не обновленной ОС представляет угрозу безопасности.

Отмечается также, что, несмотря на прекращение полной поддержки Windows 10, пользователи по-прежнему смогут получать обновления в течение как минимум одного года. Для этого необходимо авторизоваться в операционной системе с использованием учетной записи Microsoft.

Ранее сообщалось, что компания Microsoft не будет выпускать крупные обновления для Windows 10, но поддержку безопасности все-таки продолжит.