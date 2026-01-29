Microsoft представила ИИ-чип для более экономичной работы дата-центров и GPT-5.2

Новый чип разработан специально для этапа инференса генеративного ИИ, при котором нейросети формируют ответы, тексты и изображения для пользователей.

По данным Microsoft, чип Maia 200 примерно на 30% выгоднее по соотношению производительности и затрат при ИИ-нагрузках, а значит дата-центры в перспективе могут потреблять меньше энергии на каждую операцию. По этой причине разработчики уже заявляют, что их новинка превосходит аналоги конкурентов, которые сейчас используют в ИИ-моделях. К примеру, его FP4-производительность в три раза выше, чем третье поколение Amazon Trainium, а по FP8-показателям он опережает седьмое поколение TPU от Google.

Процессор произведен по 3-нанометровому техпроцессу и содержит более 140 млрд транзисторов. По данным Microsoft, Maia 200 справляется с самыми крупными моделями уже сегодня и рассчитан на более мощные системы в будущем. Сейчас его планируют использовать для работы сервисов Azure, Microsoft Foundry и Microsoft 365 Copilot, а также для запуска новейших моделей GPT-5.2 от OpenAI.

Чип уже введен в эксплуатацию в дата-центре Microsoft в регионе US Central рядом с городом Де-Мойн (штат Айова). Второй запуск запланирован в Финиксе (Аризона), после чего компания намерена расширять использование Maia 200 по всей облачной инфраструктуре в мире.

Параллельно Microsoft представила набор программных инструментов, которые помогут разработчикам адаптировать свои ИИ-модели под новый Maia 200.

Оригинал материала на английском языке читайте здесь.

Напомним, в 2025 году Microsoft вложила 80 млрд долларов в центры обработки данных с искусственным интеллектом.