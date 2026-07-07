Мы будем показывать новости, создаваемые в Брюсселе, на казахском языке — шеф-бюро Euronews Astana

Международный информационный телеканал Euronews запускает новости на казахском языке. Об этом сообщил первый вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Euronews — один из ведущих мировых информационных телеканалов. Поэтому начало вещания на казахском языке — большая честь для нас. До настоящего времени Euronews распространял информацию на территории Казахстана на русском языке. Теперь телеканал будет публиковать выпуски новостей на казахском языке на своих интернет-платформах, — отметил Канат Искаков.

Вице-министр напомнил, что Президент поставил задачу создавать современный, качественный и конкурентоспособный контент на казахском языке.

— Поэтому мы должны производить востребованный и отвечающий современным требованиям медиаконтент. В этом смысле запуск новостей Euronews на казахском языке — требование времени. Он станет важным стимулом для развития государственного языка и внесет вклад в укрепление информационной безопасности, — сказал он.

В свою очередь шеф-бюро Euronews Astana Боян Бркич рассказал о реализованных телеканалом программах и проектах.

— Euronews работает в Казахстане почти два года. Уже полтора года здесь действует наше бюро, в котором сегодня трудятся 12 профессионалов. Именно они создают программы, посвященные Казахстану. До сих пор нашей главной миссией было продвижение Казахстана за рубежом, знакомство зрителей в 140 странах, где вещает Euronews, с красотой, культурой и возможностями вашей страны. С августа 2025 года мы выпустили уже 43 эпизода документального цикла «Современные кочевники». В этих программах мы показываем уникальные уголки Казахстана, богатство его культуры и традиций. Но мы рассказываем не только о прошлом. Нам важно показать и современный Казахстан — то новое, что выросло из этих традиций, чем сегодня живут и занимаются люди, — сказал Боян Бркич.

Теперь, по его словам, начинается новый этап работы телеканала.

— Если раньше нашей главной задачей было рассказывать миру, и прежде всего Европе, о Казахстане, то с запуском телеканала на казахском языке мы хотим сделать и обратное — знакомить казахстанскую аудиторию с международной повесткой. Мы будем показывать новости, создаваемые в Брюсселе, на казахском языке, — добавил спикер.

Напомним, что в 2024 году в Астане открылось региональное представительство Euronews.