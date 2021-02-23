НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «МИА «Казинформ» запустило мобильное приложение «Tynda». Мобильное приложение содержит шедевры казахской и мировой литературы, электронные и аудиоверсии современных литературных произведений на казахском языке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Аdebiportal.kz.

Можно загрузить мобильное приложение (для версий Android, iOS) в Play Market и App Store, читать и слушать книги в приложении онлайн и офлайн.

Мобильное приложение «Tynda» включает в себя лучшие подборки классической прозы и поэзии, отечественной и зарубежной классики и другое. Приложение дает возможность пользователям определить рейтинг книги и высказать личное мнение. Можно сохранить любимые книги в разделе «Менің кітаптарым» (мои книги) и создать личную библиотеку в мобильном приложении из выбранных книг в разделе «Менің сөрелерім» (мои полки).

Раздел «Оқылым статистикасы» (статистика чтения) показывает количество страниц книги, прочитанных в течение недели, месяца или года, скорость чтения и учет времени чтения. Читатели и слушатели могут получить информацию о новых и популярных книгах под такими заголовкам как «Айдың жаңа кітаптары» (новые книги месяца), «Сізге ұнауы мүмкін» (вам могут понравиться), «Көп ізделген» (самые популярные).

Мобильное приложение будет способствовать расширению использования казахского языка в цифровом мире и в Интернете.