24 Июля 2022 14:40

МИА «Казинформ» и «Саудовское информационное агентство» будут обмениваться новостным контентом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в рамках официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия, состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере информации между МИА «Казинформ» и «Саудовским информационным агентством», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии подписания, прошедшей в г. Джидда, МИА «Казинформ» представляла генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева, а со стороны «Саудовского информационного агентства» - глава ИА Фахд бин Хассан Ал-Акран.

В рамках Меморандума будет наращиваться обмен новостным контентом, что позволит аудитории двух стран быть в курсе текущих событий общестранового масштаба. Стороны также намерены развивать сотрудничество в сфере обмена и производства контента, взаимной поддержке журналистов.

По словам Раушан Кажибаевой, «партнерские отношения между информагентствами двух стран позволят вести не только профессиональный диалог между СМИ Казахстана и Саудовской Аравии, но и будут полезными в укреплении сотрудничества наших государств».

МИА «Казинформ» является старейшим международным информационным агентством Республики Казахстан. С 1 апреля 2022 года входит в структуру Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан.

«Саудовское информационное агентство» - первое государственное информационное агентство Королевства Саудовская Аравия, основанное в 1970 году. Агентство входит в состав Министерства СМИ Саудовской Аравии.

Основной целью агентства было стать центральным органом по сбору и распространению местных и международных информационных материалов в Саудовской Аравии и за рубежом.

В конце мая 2012 года Совет министров Саудовской Аравии принял решение о разделении агентства на два независимых органа. Таким образом, было создано Саудовское телевидение и радио и саудовское информационное агентство.

Saudi Press Agency охватывает вопросы национального, регионального и международного уровня, особенно связанные с Королевством. Также способствует укреплению журналистской деятельности в стране. Агентство распространяет информацию на арабском, английском, французском, русском, китайском и персидском языках. До конца этого года планируется вещание на 10 языках.



















