Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
МИА «Казинформ» и «Саудовское информационное агентство» будут обмениваться новостным контентом
24 Июля 2022 14:40

МИА «Казинформ» и «Саудовское информационное агентство» будут обмениваться новостным контентом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в рамках официального визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Королевство Саудовская Аравия, состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере информации между МИА «Казинформ» и «Саудовским информационным агентством», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии подписания, прошедшей в г. Джидда, МИА «Казинформ» представляла генеральный директор Телерадиокомплекса Президента РК Раушан Кажибаева, а со стороны «Саудовского информационного агентства» - глава ИА Фахд бин Хассан Ал-Акран.

В рамках Меморандума будет наращиваться обмен новостным контентом, что позволит аудитории двух стран быть в курсе текущих событий общестранового масштаба. Стороны также намерены развивать сотрудничество в сфере обмена и производства контента, взаимной поддержке журналистов.

По словам Раушан Кажибаевой, «партнерские отношения между информагентствами двух стран позволят вести не только профессиональный диалог между СМИ Казахстана и Саудовской Аравии, но и будут полезными в укреплении сотрудничества наших государств».

МИА «Казинформ» является старейшим международным информационным агентством Республики Казахстан. С 1 апреля 2022 года входит в структуру Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан.

«Саудовское информационное агентство» - первое государственное информационное агентство Королевства Саудовская Аравия, основанное в 1970 году. Агентство входит в состав Министерства СМИ Саудовской Аравии.

Основной целью агентства было стать центральным органом по сбору и распространению местных и международных информационных материалов в Саудовской Аравии и за рубежом.

В конце мая 2012 года Совет министров Саудовской Аравии принял решение о разделении агентства на два независимых органа. Таким образом, было создано Саудовское телевидение и радио и саудовское информационное агентство.

Saudi Press Agency охватывает вопросы национального, регионального и международного уровня, особенно связанные с Королевством. Также способствует укреплению журналистской деятельности в стране. Агентство распространяет информацию на арабском, английском, французском, русском, китайском и персидском языках. До конца этого года планируется вещание на 10 языках.







Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии
Президент Казахстана провел встречу с управляющим Госинвестфонда Саудовской Аравии
Ряд документов был подписан в рамках визита Президента Казахстана в Саудовскую Аравию
Автор:
Корреспондент
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии
Президент Казахстана провел встречу с управляющим Госинвестфонда Саудовской Аравии
Ряд документов был подписан в рамках визита Президента Казахстана в Саудовскую Аравию
70 % всего притока инвестиций в Центральную Азию приходится на Казахстан - Президент РК
Президент РК примет участие в Инвестиционном круглом столе «Казахстан - Саудовская Аравия»
Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры
Состоялась церемония встречи Президента РК во дворце Короля «Каср Ас-Салам»
Гражданина Саудовской Аравии арестовали за помощь журналисту во въезде в Мекку
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом прибыл в Джидду
2 Состоялась церемония встречи Президента РК во дворце Короля «Каср Ас-Салам»
3 Президент Казахстана и Наследный принц Саудовской Аравии провели переговоры
4 Любителей экстремальной езды оштрафовали в Алматы
5 Tartyl Fest - житель Шымкента установил новый рекорд по подтягиванию на турнике

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив