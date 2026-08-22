Почему казахстанская тазы заинтересовала зарубежных кинологов

Международное признание тазы позволило Казахстану не только закрепить за собой статус страны происхождения породы, но и отразить в международном стандарте ее историческую связь с культурой и традиционным образом жизни казахского народа, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам президента Союза кинологов Казахстана Бауыржана Сериккали, Казахстан добивался того, чтобы эта связь была отражена в международном стандарте породы.

— Мы специально добивались, чтобы в самом международном стандарте была закреплена эта историческая связь с образом жизни нашего народа, с кочевым. Мы прямо в стандарте закрепили, что тазы — это порода, которая входит в понятие Жеті қазына, — отметил эксперт в подкасте BIZDIÑ ORTA.

По его словам, международное признание стало одним из наиболее надежных инструментов сохранения породы.

— Мы закрепили символ нашей истории, внесли эту породу в международные реестры, — сказал Бауыржан Сериккали.

Эксперт отметил, что интерес зарубежных кинологов к тазы связан в том числе с особенностями аборигенных пород. Тазы формировалась в результате естественного отбора и сохранила качества, необходимые для жизни и работы в определенной среде.

— Аборигенные собаки, такие как тазы, созданы природой, это естественная селекция. Поэтому наша тазы представляет очень большой интерес, — пояснил он.

После международного признания тазы начали участвовать в чемпионатах, благодаря чему зарубежные специалисты получили возможность увидеть представителей породы на крупных кинологических мероприятиях.

Международный статус также открыл новые возможности для владельцев и заводчиков тазы. Они могут участвовать в крупных международных мероприятиях, претендовать на кинологические титулы и представлять породу зарубежной аудитории.

В интервью спикер также сообщил, что в Казахстане официально зарегистрировано около 4 тыс. тазы. При этом фактическое поголовье национальной породы может быть значительно выше.

Ранее сообщалось, что около четырех тысяч собак породы тазы официально зарегистрировано в Казахстане.