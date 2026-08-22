Около четырех тысяч собак породы тазы официально зарегистрировано в Казахстане

При этом фактическое поголовье национальной породы может быть значительно выше. Об этом рассказал президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали в подкасте BIZDIÑ ORTA, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил Бауыржан Сериккали, около 4 тыс. собак входят в официальную племенную книгу Союза кинологов Казахстана. Это тазы, которые прошли необходимый отбор, ветеринарные процедуры, были идентифицированы и получили родословную, то есть, свидетельство о происхождении.

При этом значительное количество собак остается за рамками официальной статистики.

— В аулах у нас очень много собак, которые еще эту процедуру учета не прошли. Поэтому, собственно, мы когда ездим, проводим племенные смотры, экспедиции, выявляем таких собак. Если они представляют племенную ценность, мы работаем дальше с владельцем, — рассказал Бауыржан Сериккали в интервью.

Кинологи помогают владельцам включить таких собак в племенной учет и объясняют, какие процедуры необходимо пройти для сохранения и регистрации потомства.

— Эта база все равно будет расти. Цифра 4 тысячи - она официальная, — отметил эксперт.

Президент Союза кинологов Казахстана Бауыржан Сериккали в подкасте BIZDIÑ ORTA сообщил, что казахская тазы сегодня проходит новый этап своего развития. Одним из ключевых событий стало международное признание тазы казахской породой и закрепление за Казахстаном статуса страны ее происхождения.