Мы забываем про время за операционным столом: хирург о своей профессии

Более 9 тысяч операций за 35 лет карьеры хирургом. Десятки тысяч часов за операционным столом. И все же огонь и желание до сих пор пылают в его глазах, из года в год становясь ярче. В чем секрет такой безоговорочной любви к сложной професси? Об этом корреспонденту агентства Kazinform рассказал руководитель хирургического центра Областной клинической больницы Борис Цхай.

Свою деятельность Борис Цхай начал в 1989 году. С тех самых пор провел более 9 тысяч операций. Долгие часы за операционным столом, ненормированный график, редкие минуты с родными — все это перекрывает чувство радости от спасения пациентов. Хотя и пришел к этой профессии случайно, полюбил ее на всю жизнь, говорит Борис Цхай.

Фото: областная клиническая больница Карагандинской области

— Борис Валентинович, как вы пришли в медицину? Это была мечта детства?

— В то время, когда мне надо было выбирать институт, в Караганде самыми сильнейшими вузами были Политехнический институт и Карагандинский медицинский институт. Я выбрал второе. Тогда в институте была достаточно на высоком уровне развита профориентация. И это меня увлекло. Это не было мечтой детства. У меня в семье не было врачей.

— А почему вы именно хирургию выбрали?

— Не знаю, наверное, влияние преподавателей подействовало. В те времена было какое-то романтические отношения к хирургии. И тот запал, который был вначале, он не пропал. Наоборот, с годами все больше и больше, все интереснее и интереснее.

— У врачей зачастую ненормированный график работы. Насколько это влияет на отношения в семье?

— Да, ненормированный график. Но так как у меня супруга тоже врач, мы с ней учились в одной группе, у нас сложилось взаимопонимание. А дети врачебных семей, они тоже с детства привыкшие бывают обычно. Воспринимают это само собой положенным порядком.

— В чем сложность вашей профессии? И повлияло ли это на формирование вас как профессионала?

— В первую очередь — это ответственность за жизнь людей. При чем ежедневно. И это накладывает отпечаток в нашей жизни, в характере, в работе. Я помню свою первую операцию. Это было на четвертом курсе в мединституте. Я делал аппендэктомию. Ассистировал наш преподаватель. Каких-то особых эмоций прям не было. Это было очень важно и интересно. Но до этого я со второго курса состоял в студенческом научном сообществе. Там мы активно работали в студенческих операционных, оперировали животных. То есть во время своей первой операции у меня не было бури эмоций. С тех пор я провел множество операций. Но хочу сказать, что в каждой испытываю волнение и трепет, потому что любая операция, как новая.

— Какие новые операции за последние годы были введены в практику? И насколько они сложные?

— За последнее время несколько революционных переворотов случилось в хирургии. В первую очередь, конечно, развитие медицинских технологий. Сейчас мы выполняем лапароскопические операции, о которых раньше даже подумать не могли. Следующим этапом, я думаю, будет роботическая хирургия. Но роботы полностью никогда не заменят живых хирургов. В новшествах есть много и плюсов, и минусов. Из плюсов — это более тщательное выполнение операции, более быстрая реабилитация, и эстетически эти операции немного по-другому, красивее выглядят, если все идет по плану. А из минусов как раз-таки то, когда операция идет не по плану.

— Как восстанавливаются хирурги? Вы ведь можете по несколько часов стоять за операционным столом, вы переживаете за каждого пациента. Что вам дает силы работать дальше?

— Самая длительная моя операция проходила почти 12 часов. Но в тот момент мы забываем про время. Потому что всецело наше внимание направлено на спасение пациента. Как-то оно само собой так получается. Когда мы делаем операции по реплантации конечностей, могут меняться бригады врачей. Так как такие операции очень сложные и делаются под микроскопом. И все же время проходит совершенно незаметно. Усталость чувствуем только после завершения. А в свободное время мне помогает хобби.

— Что держит вас в этой профессии?

— Сейчас мы вступаем, так сказать, в новый цикл развития. У нас новые технологии информационные, у нас искусственный интеллект развивается, мы разговариваем по видеосвязи. Но тем не менее есть, наверное, над земным шаром что-то, что можно назвать Аллахом, можно назвать Буддой, кем угодно. Которые помогают выкарабкаться безнадежным больным, или наоборот забрать жизнь совершенно здорового человека. И когда постоянно работаешь вблизи этого, и своими руками помогаешь сохранить жизнь, во-первых, это повышает самооценку, во-вторых, отвлекаешься от суеты. И это делает нас более духовными. А еще профессия врача и учителя всегда была, есть и останется престижной.

— И напоследок ваше пожелания коллегам, и себе в том числе, в честь профессионального праздника.

— Раз в году мы поздравляем друг друга с нашим профессиональным праздником. Мы занимаемся замечательной деятельностью, считаю. К счастью, остались еще многие врачи, которые не поломались в эти сложные периоды развития. Надеюсь, что впереди всех нас ждет хорошее, светлое будущее.