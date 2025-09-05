Мы в таком стиле не играли — главный тренер сборной Уэльса об игре в Астане
Главный тренер сборной Уэльса Крейг Беллами поделился впечатлениями от выездного матча против национальной команды Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Это не было планом на игру. Мы могли увидеть разницу, как действуют новые игроки. Матч получился очень сложным, нам необходимо было сохранять концентрацию. Для нас сегодняшняя игра стала чем-то новым, раньше мы в таком стиле не играли. Отдельно хочу отметить болельщиков, их поддержка нам очень помогла, — сказал Крейг Беллами на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, в рамках квалификации чемпионата мира-2026 сборная Казахстана на «Астана Арене» уступила команде Уэльса со счетом 0:1.
7 сентября сборная Казахстана встретится со сборной Бельгией в Брюсселе.
Ранее главный тренер сборной Казахстана объяснил причину поражения от Уэльса.