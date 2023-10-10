Мы требуем свое право на создание независимого государства – Посол Палестины в Казахстане

Весь мир наблюдает за конфликтом между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС. В ответ на действия боевиков Израиль официально перешел в состояние войны, взяв в осаду жителей Палестины: на данный момент установлена полная блокада сектора Газа, где нет электричества, еды и топлива. Корреспондент агентства Kazinform узнала официальную позицию властей Израиля и Палестины из уст послов двух стран в Казахстане. В интервью корреспонденту агентства д-р Монтасер Абу Зейд, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Палестина в РК, Дуайен дипломатического корпуса в Казахстане заявил, что они требуют свое законное право на создание независимого государства.

- Господин Посол, как вы оцениваете текущую обстановку в Палестине в свете недавних событий и конфликта между Израилем и ХАМАС?

- Необходимость прекращения продолжающейся израильской оккупации против нашего палестинского народа на всех палестинских территориях (сектор Газа, палестинский Западный берег и город Иерусалим), прекращение агрессивных действий поселенцев и израильских оккупационных сил, прекращение рейдов на исламские и христианские святыни, в частности, мечети Аль-Акса и Храма Гроба Господня – это то, к чему мы неоднократно призывали, требуя свое законное право на самоопределение и суверенитет, создание своего независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме в границах по состоянию на 4 июня 1967 года.

Мы подчеркиваем, что отказ Израиля от выполнения резолюций международной легитимности и международного права с 1948 года по настоящее время, а также продолжающаяся несправедливость и угнетение, которым подвергается наш палестинский народ, подталкивают к созданию взрывоопасной ситуации, последствия которой никто не сможет предотвратить. Мы подчеркиваем необходимость предоставления международной защиты нашему беззащитному палестинскому народу, подвергшемуся кровавой израильской агрессии.

- Какие, по вашему мнению, факторы способствовали обострению ситуации и вызвали недовольство организации ХАМАС? Можете ли вы рассказать о главных причинах их действий?

- Мы неоднократно предупреждали о последствиях блокировки политического горизонта. Мы связывались со всеми региональными и международными организациями. Информировали о последних событиях, ежедневных преступлениях, которые совершались и продолжают совершаться израильскими оккупационными силами против нашего палестинского народа и его святынь, а также сионистским терроризмом, представленным израильскими поселенцами и их преступлениями против палестинских мирных граждан и их собственности.

Несмотря на все призывы, которые были сделаны нами и адресованы международному сообществу, оно предпочло не слышать и не обращать внимания, что привело к продолжению совершения этих преступлений против нашего беззащитного палестинского народа. Мы неоднократно призывали их взять на себя ответственность за ежедневные преступления, которые наблюдаем против нашего народа на всех палестинских территориях, оккупированных с 1967 года, и которые возрастают до уровня военных преступлений и преступлений против человечности, которые задокументированы, для привлечения к ответственности оккупирующее государство.

- Какие шаги предпринимает Палестина в направлении урегулирования этого конфликта?

- Здесь мы хотели бы отметить усилия, предпринимаемые палестинским руководством во главе с Президентом Махмудом Аббасом в проведении региональных и международных действий посредством контактов с мировыми лидерами. Цель – прекращение оккупации и агрессии против нашего палестинского народа, обязав Израиль выполнить все резолюции, принятые Советом Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеей ООН.

- Одной из ключевых целей Палестины является Независимость. Какие шансы вы видите для достижения этой цели в условиях обострения конфликта и военных действий со стороны Израиля?

- Отказ Израиля от выполнения подписанных соглашений и несоблюдение резолюций международного права привели к разрушению мирного процесса, отсутствию решения палестинского вопроса, страданиям и скитанию в течение 75 лет, продолжению политики двойных стандартов. Молчание международного сообщества в отношении преступных и расистских действий израильских оккупационных сил против палестинского народа и продолжение несправедливости и угнетения, которым подвергается палестинский народ, являются причиной взрывоопасной ситуации и отсутствия мира. Мирный процесс требует справедливости, свободы и независимости нашего палестинского народа, возвращения беженцев и полного выполнения резолюций, согласно международной легитимности.

- Существуют ли на данный момент какие-либо переговоры между Палестиной и Израилем, направленные на достижение мирных соглашений, особенно учитывая гуманитарные аспекты этой ситуации и страдания невинных людей?

- Спустя 30 лет после соглашения «Осло», подписанного в Соединенных Штатах Америки в городе Вашингтон в Белом доме, но который позже был расторгнут Израилем, у нас все еще есть надежда, что международное сообщество сможет выполнить резолюции Совета Безопасности ООН и Генеральной Ассамблеи ООН, которые призывают к прекращению израильской оккупации на нашей палестинской земле, созданию независимого и полностью суверенного Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме, на границах по состоянию на 4 июня 1967 года, и решению проблемы палестинских беженцев в соответствии с резолюциями о международной легитимности, в частности, резолюцией Генеральной Ассамблеи №194, а также резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. Все это подтверждает незаконность израильской оккупации и поселений, в частности, резолюцией №2334 от 2016 года, а также Арабской мирной инициативы, поддержанной арабскими странами в 2002 году в Бейруте.

- Израиль приостановил поставки топлива и других товаров в сектор Газа. Каково текущее положение дел в секторе Газа и как это отражается на мирных жителях?

- Ситуация в настоящее время очень трагична и относится к категории военных преступлений, караемых международным и гуманитарным правом. Израильские оккупационные силы отключили в секторе Газа электричество, воду и заблокировали поставки товаров первой необходимости.

- Сколько людей нуждаются в помощи и возможности переселения в другие страны в статусе беженцев?

- Мы, как и весь палестинский народ, верны своей земле и никогда ее не покинем.

- Спасибо за беседу!