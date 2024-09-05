Мы стартуем с чистого листа и будем делать максимум - Станислав Черчесов

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов перед матчем первого тура группового этапа Лиги наций против сборной Норвегии рассказал о текущем состоянии игроков, процессе подготовки и установленных задачах. Игра состоится 6 сентября в Алматы на центральном стадионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Российский специалист, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что это первый сбор под его руководством.

Фото: Александр Павский / Kazinform

- Перед нами стоит конкретная задача - подготовиться к первой игре, которая состоится завтра против сборной Норвегии. Дайте мне команду увидеть. Я вчера их увидел в первый раз вместе. Но, в целом, в процессе подготовки активно взаимодействую с клубами и футболистами, слежу за их формой и тренировочным процессом. Я вызвал 25 футболистов, чтобы определить, кто в наилучшей форме, включая опытных игроков, которые знают, что такое высокий уровень игры. Это наш первый сбор, и, к сожалению, нам не удалось провести ознакомительный сбор, поэтому мы работаем с тем, что имеем. На вопрос о задачах могу сказать следующее: наша цель - добиться максимального результата. Мы уже не в лиге С, а в лиге В. Тут уже, на бумаге, соперники сильнее, чем мы, надо это признать. Но это ничего не говорит. Завтра первая игра. Мы стартуем с чистого листа и будем делать максимум, чтобы через Лигу наций подготовиться к отборочным играм чемпионата мира. Может быть, это звучит немного расплывчато, но для меня - это конкретно, - сказал он.

Он также ответил на вопрос о звездном норвежце Эрлинге Холанде. Один из журналистов поинтересовался: «Пеп Гвардиола сказал, что Холанда нельзя остановить даже с пистолетом. Он находится в исключительной форме. Есть ли у вас план, как справиться с Холандом?»

Фото: Александр Павский/ Kazinform

- Хорошо, что он подсказал нам, что этот вид оружия не работает. Значит мы подготовим другой вид - более надежный АКМ… То, что он хороший игрок - очевидно. Тренер знает о чем говорит. До этого я Холанда видел еще когда он в Австрии играл. Поэтому мы знаем его способности. Вид оружия против него мы найдем в лице наших игроков, - отметил он.

Главный тренер также ответил на вопрос о развитии футбола в стране, подчеркнув, что он постоянно поддерживает контакт с президентом Казахстанской федерации футбола Адлетом Барменкуловым.

- Я в последнее время говорю с ним чаще, чем со своей женой. Многие вещи обсуждаем. Но, чтобы делать какие-то выводы, надо быть не пару месяцев в стране и смотреть футбол, а больше информации собрать. Мы общаемся по многим вопросам. Будем потихонечку какие-то вещи улучшать, менять или оставлять… Мы на постоянном контакте с тренерами молодежной сборной. Свою работу делаем, ищем игроков, за всеми следим. Но мы не можем сквозняк устраивать в сборной и делать один состав, второй состав. Так не бывает. Сборная - это команда, которая должна сплачиваться вокруг определенной идеи, - сказал Черчесов.

Станислав Черчесов также остановился на игровой форме Бахтиера Зайнутдинвова.

- Мы всегда поддерживали с ним связь. Мы знаем его уровень. Игрок такого класса станет настоящим подспорьем для любой команды. Он уже месяц тренируется с командой. Две последние игры был в запасе. Здесь провел два дня, тоже обнадеживает. Сегодня индивидуально переговорил с ним с утра. Он в хорошем состоянии, настроении. Будем думать как правильно его использовать, - ответил спикер.

Отметим, что 6 сентября в Алматы состоится матч первого тура группового этапа Лиги наций между сборными Казахстана и Норвегии. Начало в 19:00.