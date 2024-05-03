Мы создали свои семейные традиции - интернациональная семья из Караганды

Праздник 1 мая в семье Абдыкеевых - особенный. Дружба народов в этой семье как образ жизни, образ мыслей. В интернациональной семье чтут традиции, трудолюбие и дружбу. Об обычной, на первый взгляд, семье Абдыкеевых расскажет корреспондент агентства Kazinform.

Наталья Абдыкеева (ранее Давлетмуратова) родилась в 3 марта 1959 года в поселке Ленгер, Южно-Казахстанской области. Она одна из четырех дочерей, уже с детства наблюдала за разными традициями и обычаями. Ее мама православная Нина Иванова была замужем за каракалпаком Усеном Давлетмуратовым.

Фото: Фото из личного архива Абдыкеевых

В семье отмечались разные праздники. Как мусульманские, так и православные.

-Мы всегда трудились с детства. Ходили с коромыслом за водой, чтоб убрать в доме, приготовить пищу, помыться. Мама была очень чистоплотной. Несколько раз в год мы белили дом перед праздниками, - вспоминает Наталья Усеновна.

Предки мамы Натальи Абдыкеевой жили в Воронеже. Это были трудолюбивые люди - у них была целая пекарня, где они пекли хлеб, так называемые калачи на продажу. Семья много занималась благотворительностью. И помогала в развитии села. На железнодорожных путях в направлении г. Воронеж до сих пор есть станция «Калачи» в память об этих людях.

После 8-летней школы Наталья закончила техникум в поселке Актау. Сечас большая часть трудовой деятельности Натальи Усеновны связана с Карагандинским университетом имени Е. А. Букетова.

В 1977 познакомилась с будущим супругом Женисом Абдыкеевом. В тот год он вернулся домой после службы в Армии в ракетных войсках на севере Советского Союза.

После знакомства молодые люди создали семью. Женис Абдыкеев, глава семейства, всегда с уважением относился к родственникам своей супруги. Наталья Усеновна, с первых дней замужества стала знакомиться с обычаями своей новой семьи.

Женис Ергалиевич родился 22 февраля 1957 года в селе Кызыл жар. Он представитель династии шахтеров. После окончания школы, он поступил в горнотехническое училище в городе Шахтинске по специальности «Подземный электрослесарь-автоматчик», затем после службы в армии окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «Технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений полезных ископаемых».

Трудовую деятельность начал на шахте имени 50-летия Октябрьской Революции как подземный электрослесарь. В 1999 году Женис Ергалиевич стал заместителем директора, а затем техническим директором шахты имени Горбачева.

В 2004 году он был назначен директором шахты имени Байжанова. К тому моменту шахты, как таковой, уже не существовало и от былого величия осталось только название. Но Жениса Ергалиевича трудности не испугали. Он сделал все возможное, чтобы в шахте снова стали добывать уголь. Наладил работу котельной, вентиляционного оборудования главного проветривания, возродил работу двух спаренных очистных забоев на 6 горизонте.

То, что Женис Абдыкеев сделал для возрождения работы шахты не осталось незамеченным на государственном уровне. Ему, полному кавалеру знака «Шахтерская слава», было присвоено звание «Почетный шахтер». После работа в ТОО «Транскомир». По сей день Женис Абдыкеев работает в ТОО «Разрез «Кузнецкий».

У Жениса и Натальи Абдыкеевых 3 детей, 6 внуков. В семье толерантны к разным праздникам. Будь то Айт, либо пасха.

Секрет такой толерантности кроится в мудрости и уважении друг к другу.

-Когда спрашивают, секрет нашего брака, всегда говорим - уважение. Уважение взглядов, уважение традиций, уважение религий. Ну, и со временем создали уже свои традиции семейные, - говорит Женис Абдыкеев.

Надо сказать, что мамы обоих супругов в свое время тоже быстро нашли общий язык.

Казахи, русские, каракалпаки и другие национальности тесно пепеплелись в этой семье. Надо отметить в семье Абдыкеевых Наталья, не единственная сноха другой национальности. У младшего брата Жениса супруга Виктория, а у сына Батырхана супруга Ольга.

Наталья и Женис учат и детей, и внуков добру, терпимости и любви к ближним.

-Нам важно, чтобы у наших детей и внуков было взаимоуважение, взаимопомощь и поддержка. Хотим, чтобы они чтили все традиции. Очень любим собираться за дастарханом, - говорит глава семейства.

На праздничном столе всегда коронное блюдо Натальи Абдыкеевой - бешпармак. И кстати любимое блюдо Жениса Абдыкеева вареники с творогом.

В праздник 1 мая семья еще раз осознает то, что это праздник их семьи с огромной и честной историей.

Историю этой семьи даже запечатлели в театрализованном представлении.

В 2018 году на праздновании Дня Шахтера в центральном парке культуры и отдыха Караганды состоялась премьера постановки, которую поставили по истории жизни Жениса и Натальи.