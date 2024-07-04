Мы ожидаем от стран ЦА более активной поддержки развития ШОС - Чжан Мин

Свое мнение о роли ШОС в деле укрепления Центрально-Азиатского региона высказал в эксклюзивном интервью для Kazinform Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

- Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, четыре страны Центральной Азии, являются странами-основателями ШОС, движущими силами и активными участниками ее развития, внося значительный вклад в дальнейшее углубление сотрудничества Организации в различных областях, - сказал Чжан Мин.

Генсек ШОС также отметил, что статус Центральной Азии как «ядра ШОС» закреплен в Душанбинской декларации, Самаркандской декларации, Нью-Делийской декларации и других важных документах ШОС. В документах подчеркнуто, что государства-члены поддерживают усилия центральноазиатских государств, направленные на обеспечение мира, безопасности и стабильности в своих странах и в регионе в целом, выступают за активную роль ШОС в дальнейшем укреплении стабильности и социально-экономического развития этого региона.