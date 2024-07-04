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    08:52, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Мы ожидаем от стран ЦА более активной поддержки развития ШОС - Чжан Мин

    ШОС флаги
    Фото: news.cgtn.com

    Свое мнение о роли ШОС в деле укрепления Центрально-Азиатского региона высказал в эксклюзивном интервью для Kazinform Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин. Об этом передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, четыре страны Центральной Азии, являются странами-основателями ШОС, движущими силами и активными участниками ее развития, внося значительный вклад в дальнейшее углубление сотрудничества Организации в различных областях, - сказал Чжан Мин.

    Генсек ШОС также отметил, что статус Центральной Азии как «ядра ШОС» закреплен в Душанбинской декларации, Самаркандской декларации, Нью-Делийской декларации и других важных документах ШОС. В документах подчеркнуто, что государства-члены поддерживают усилия центральноазиатских государств, направленные на обеспечение мира, безопасности и стабильности в своих странах и в регионе в целом, выступают за активную роль ШОС в дальнейшем укреплении стабильности и социально-экономического развития этого региона.

    - Это консенсус государств-членов ШОС относительно стратегического статуса центральноазиатского региона и его роли на пространстве ШОС. Стабильность и экономическое развитие в Центральной Азии — это гарантия безопасности и процветания стран ШОС, где приветствуется двустороннее и многостороннее сотрудничество между странами Центральной Азии и другими государствами на разных уровнях, в разных форматах и в разных областях. Мы ожидаем от стран Центральной Азии более активной поддержки развития ШОС, укрепления обменов и сотрудничества с другими странами «семьи ШОС», углубления интеграции интересов стран и достижения взаимовыгодных результатов, что в свою очередь будет способствовать развитию ШОС и укреплению ее авторитета и влияния на международной арене, - подчеркнул Чжан Мин.

    Теги:
    ШОС Чжан Мин Генсек ШОС Сотрудничество Узбекистан Саммит ШОС Кыргызстан Таджикистан Центральная Азия Интеграция и партнерство
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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