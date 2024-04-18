Нескольким регионам страны сегодня все еще угрожают паводки. В частности, сохраняется риск переливов в реке Урал, берущей начало в России. В связи с этим на территории Атырауской и Западно-Казахстанской областей строятся водозащитные плотины. Своим мнением касательно текущей обстановки поделился депутат Мажилиса Адиль Жубанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Адиль Орынбасарулы, вы уже несколько дней находитесь непосредственно на месте работ по укреплению дамб. Как идет подготовка к паводкам?

— В настоящее время на берегу реки днем и ночью ведется строительство новой плотины и укрепление старой. В Атырауской области за несколько дней построили более 100 километров плотин. Это непростая задача. Аналогичная работа проводилась в Западно-Казахстанской области. В обоих регионах местные жители объединились в строительстве плотины. Паводки — это стихийное бедствие, которое приходит неожиданно. Например, река Урал выходила уже из русел в 1993–1994 годах. Некоторые населенные пункты тогда были частично подтоплены.

В целом все реки имеют естественное русло. Это следует учитывать при защите от подтоплений. Но мы не извлекли уроков из предыдущего паводка. Территория, где разливается вода реки была отведена под жилищное строительство и другие цели.

Например, в 1994 году уровень воды в районне Оренбургской области составлял 8 метров 10 см. А в этом году вода превысила этот уровень. Учитывая обильный снегопад в Оренбурге в этом году, объем паводковых вод, поступающих в реку Урал, может быть очень большим. Ученые и другие специалисты, возможно, рассчитывают и принимают это во внимание.

Пару дней назад я побывал в Западно-Казахстанской области и понаблюдал за уровнем воды в реке Урал. Я встретился с жителями села Янтарцев этого района. Говорят, в этом году вода Урала разлилась на 8 километров. Но это не вода из региона Оренбурга. Сейчас по поручению Главы государства в Атыраускую и Западно-Казахстанскую области направлены человеческие ресурсы и специальная техника. Добровольцы и военнослужащие приезжают из разных регионов страны. Цель — защитить от паводков населенные пункты двух регионов — городов Уральск и Атырау.

Фото: из личного архива А. Жубанова

— Недавно город Кульсары был подтоплен. Что необходимо учитывать при устранении последствий?

— Причин паводков несколько. Прежде всего, это связано с большим количеством снега в районе начала русла водоемов. В этом году теплая погода наступила рано, а снег быстро тает. Подходя к проблеме с этой точки зрения, необходимо было учесть, сколько снега выпало в Актюбинской области, где берет начало река Жем. Нетрудно съездить в Актобе и проконсультироваться со специалистами того региона, чтобы узнать количество поступающей из реки Жем воды. Во-вторых, нетрудно было предсказать, что обильные воды из этого региона будут поступать в Атыраускую область через реки Ойыл, Сагыз и Жем. Чтобы замедлить приток воды, поступающей из этих рек, нельзя ли было пораньше открыть выход в каналы и овраги?

Если бы эти вопросы были приняты во внимание, можно было бы защитить город Кульсары от паводков. Поэтому, возможно, здесь есть и влияние человеческого фактора. В связи с этим направляю письмо председателю Комитета национальной безопасности с просьбой дать правовую оценку паводкам в Кульсарах в рамках закона и провести расследование причины. И, если сосредоточиться на проблеме ликвидации последствий паводков, то в этом отношении существует специальный алгоритм действий, утвержденный Правительством. Соответственно, каждой пострадавшей семье выплачивается единовременная выплата в размере 100 месячных расчетных показателей.

Однако есть несколько вещей, которые следует иметь в виду. Прежде всего, необходимо обратить внимание на вопрос возможного ухудшения эпидемиологической ситуации из-за паводковых вод. Ведь говорят, что в Кульсарах чувствуется вонь. Откуда взялась эта вонь? Трупы собак и крупного рогатого скота? Или еда, оставшаяся в холодильниках, гниет? Либо вскрыт паводковыми водами могильник для туш крупного рогатого скота? Ведь кладбище также было смыто. Возможно, потек мусор с полей и трупы животных. Есть также домашний скот, погибший во время наводнения. Все это может оказать негативное влияние на здоровье жителей. Поэтому Минздраву следует обратить внимание на столь острый вопрос.

Во-вторых, есть предложение, связанное с вопросом строительства жилья для пострадавших семей. Потому что, как строитель, я достаточно хорошо знаю эту проблему. Например, обсуждается вопрос о выплате 22 миллионов тенге семьям, чьи дома были подтоплены. Однако в Атырауской области, в том числе в Кульсарах, на эти деньги невозможно построить новое частное жилье. Почему? Потому что в этом регионе мало строительных материалов. Например, один кубометр бетона в Атырауской области стоит 50 тысяч тенге. Тот же бетон стоит 18 000 тенге в Алматы и 20 000 тенге в Актобе. В Атырау нет гравия, цемента и других материалов. Кирпич не производится в необходимом количестве. Поскольку стоимость перевозки таких стройматериалов из других регионов высока, это само по себе приводит к повышению расходов. Поэтому необходимо обсудить этот вопрос как можно скорее и принять оптимальное решение.

В-третьих, если выплачивается компенсация за подтопленное жилье, то должен быть алгоритм расчета денег. Ведь не у всех дома одинаковы по размерам в квадратных метрах. Площадь одного дома может составлять 40 квадратных метров, а другого — 300 квадратных метров. Поэтому в случае выплаты компенсации сумма, выдаваемая за каждый квадратный метр жилья, не должна быть меньше 300 тысяч тенге. Тогда будет справедливое решение.

В-четвертых, лучше пораньше начать ремонтировать поврежденные дома или строить новые. Это связано с тем, что существует определенный порядок проведения таких вопросов, как расчет, распределение и проведение тендеров. Надо воспользоваться наступающим летним сезоном и до наступления осенних холодов обеспечить пострадавшие семьи новым жильем.

Фото: из личного архива А. Жубанова

— Что необходимо для того, чтобы ускорить эти работы?

— Отраслевые министры еще не прибыли в Кульсары. Например, почему сюда не приезжает министр промышленности и строительства? Строительство в Кульсарах не является проблемой, которую можно решать сидя в кабинете в Астане. Для этого необходимо прислушаться к требованиям местных жителей и уделить внимание вопросу доставки стройматериалов.

— Какова сейчас ситуация на реке Урал?

— Честно говоря, ситуация на реке Урал по-прежнему сложная. Вода из водохранилища в Оринбурге пока не достигла территории Западно-Казахстанской области. Тем не менее, уровень воды в реке значительно поднялся. Поэтому угроза со стороны реки Урал для населенных пунктов, расположенных вблизи побережья, сохраняется. Давление воды сильное и объем большой. Например, в 1994 году объем воды, подаваемый в Урал из Ириклинского водохранилища, составлял 1300 кубометров в секунду. А в этом году поток воды достигал более 2 тысяч кубометров в секунду в течение почти двух недель.

Хотя объем воды сейчас уменьшился, в будущем он может снова увеличиться. Поэтому на сегодня все, от 5-летнего ребенка до старика старше 90 лет, учувствуют в строительстве дамбы на берегу. Всю работу выполняют люди. Надеюсь, что населенные пункты не будут подтоплены.

Самое главное, мы должны извлечь уроки из этого. Я говорю не о рядовых гражданах, а о местной исполнительной власти, Правительстве. Чтобы не запутаться в такой ситуации, правительству следует определить алгоритм обязанностей каждого министерства. Ведь потоп выявил многие наши недостатки и слабости. Самое сложное, что мы не смогли защитить людей от наводнений. Я как представитель законодательного органа тоже в этом виновен. Я не уклоняюсь от ответственности,