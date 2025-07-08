Мы не можем сказать, что права потребителей защищаются — Турсын Джагпарова

По словам Т. Джагпаровой, доказательством служат беспрерывные жалобы, поступающие от потребителей в последнее время.

— Не можем сказать, что в Казахстане права потребителей защищаются. В стране много министерств, но нет ведомства, которое занималось бы конкретно защитой прав потребителей. Министерство торговли и интеграции ограничивается озвучиванием цифр, а в действительности реальную работу не ведет, — говорит независимый эксперт.

По ее словам, за последние 15 лет предприниматели перестали правильно понимать законы, не считаются с ними.

— От потребителей поступает множество жалоб. Последние 15 лет Казахстан проводит политику, направленную на поддержку предпринимателей. Снижены размеры штрафов, несколько раз объявлялся мораторий, предлагаются различные возможности. Но, к сожалению, большая часть предпринимателей — примерно более 80% — неправильно понимают эту политику, и вернулись к методам торговли 90-х годов. Их главная цель — каким угодно способом продать товар. Качество и законность на втором месте. Продается множество некачественной, поддельной продукции, — говорит Т. Джагпарова.

По словам эксперта, сегодняшние предприниматели уделяют больше внимания рекламе, чем качеству товара.

— У предпринимателей также не хватает знаний. Они научились красиво рекламировать. Они занимаются тем, что привлекают внимание потребителей и сбывают продукцию. А если возникают вопросы по этой продукции, ответственность на себя брать не хотят. Большая часть обращающихся ко мне потребителей жалуются на то, что «реклама была замечательной, но если захочешь вернуть свои деньги, не отдают», — говорит Т.Джагпарова.

По ее словам, после пандемии быстро развилась онлайн-торговля, что еще более усложнило ситуацию.

— Пандемия стала причиной быстрого развития онлайн-торговли. Но законодательство нашей страны оказалось не готово к этому изменению. Сейчас очень много жалоб касательно онлайн-торговли, но нет органа, который бы рассматривал эти жалобы и принимал конкретные решения. Поэтому я не могу сказать, что сегодня в Казахстане права потребителей полноценно защищены, — сказала Т. Джагпарова.

Напомним, более 880 млн тенге возвращено потребителям в Казахстане за 5 месяцев.