Более 880 млн тенге возвращено потребителям в Казахстане за 5 месяцев
С января по май 2025 года Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан совместно с территориальными департаментами провёл масштабную работу по восстановлению нарушенных прав граждан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
За указанный период казахстанцам возвращены средства на сумму более 881,3 миллиона тенге. Жалобы в основном касались:
· некачественных товаров (автомобили, косметика, мобильные телефоны);
· неоказанных или ненадлежащим образом оказанных услуг (санаторно-курортное обслуживание, общественное питание, фитнес, туризм);
· нарушений в сфере недвижимости (несвоевременная передача, отсутствие оформления).
Ключевые примеры успешной защиты прав потребителей:
· В г. Алматы предотвращена незаконная перепродажа недвижимости стоимостью 215 млн тенге третьему лицу — права покупателя восстановлены
· В Карагандинской области обеспечена передача квартиры стоимостью 33,5 млн тенге, не предоставленной в течение 45 дней.
· В г. Семей привлечено к ответственности заведение общественного питания, не исполнившее заказ и не оформившее потребительский уголок.
· В Актюбинской области по искам к туроператорам в досудебном и судебном порядке взыскано 6,6 млн тенге.
· В Павлодарской области и области Жетысу защищены интересы десятков потребителей: возвращено 10,8 млн тенге по навязанным кредитам за косметику и 7,2 млн тенге — за недоставленные смартфоны.
· В Туркестанской области возмещено 1,2 млн тенге за несостоявшийся тур в г. Дубай; в г. Шымкент — компенсации за фитнес-услуги в санитарно не соответствующих помещениях.
Даже в случае с некачественной игрушкой стоимостью 700 тенге гражданин добился справедливости.
«Каждое обращение потребителя — это не просто цифра, а история, стоящая за ней. Казахстанцы всё чаще отстаивают свои права, и мы приветствуем такую активную позицию», — отмечают в Комитете.
Комитет по защите прав потребителей и далее будет продолжать работу по защите прав граждан, обеспечению соблюдения законодательства и повышению правовой культуры.