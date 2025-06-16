Более 880 млн тенге возвращено потребителям в Казахстане за 5 месяцев

За указанный период казахстанцам возвращены средства на сумму более 881,3 миллиона тенге. Жалобы в основном касались:

· некачественных товаров (автомобили, косметика, мобильные телефоны);

· неоказанных или ненадлежащим образом оказанных услуг (санаторно-курортное обслуживание, общественное питание, фитнес, туризм);

· нарушений в сфере недвижимости (несвоевременная передача, отсутствие оформления).

Ключевые примеры успешной защиты прав потребителей:

· В г. Алматы предотвращена незаконная перепродажа недвижимости стоимостью 215 млн тенге третьему лицу — права покупателя восстановлены

· В Карагандинской области обеспечена передача квартиры стоимостью 33,5 млн тенге, не предоставленной в течение 45 дней.

· В г. Семей привлечено к ответственности заведение общественного питания, не исполнившее заказ и не оформившее потребительский уголок.

· В Актюбинской области по искам к туроператорам в досудебном и судебном порядке взыскано 6,6 млн тенге.

· В Павлодарской области и области Жетысу защищены интересы десятков потребителей: возвращено 10,8 млн тенге по навязанным кредитам за косметику и 7,2 млн тенге — за недоставленные смартфоны.

· В Туркестанской области возмещено 1,2 млн тенге за несостоявшийся тур в г. Дубай; в г. Шымкент — компенсации за фитнес-услуги в санитарно не соответствующих помещениях.

Даже в случае с некачественной игрушкой стоимостью 700 тенге гражданин добился справедливости.

«Каждое обращение потребителя — это не просто цифра, а история, стоящая за ней. Казахстанцы всё чаще отстаивают свои права, и мы приветствуем такую активную позицию», — отмечают в Комитете.

Комитет по защите прав потребителей и далее будет продолжать работу по защите прав граждан, обеспечению соблюдения законодательства и повышению правовой культуры.