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    14:37, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Более 880 млн тенге возвращено потребителям в Казахстане за 5 месяцев

    С января по май 2025 года Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан совместно с территориальными департаментами провёл масштабную работу по восстановлению нарушенных прав граждан. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    177 млн тенге обязали вернуть потребителям монополиста в Павлодаре
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    За указанный период казахстанцам возвращены средства на сумму более 881,3 миллиона тенге. Жалобы в основном касались:

    · некачественных товаров (автомобили, косметика, мобильные телефоны);

    · неоказанных или ненадлежащим образом оказанных услуг (санаторно-курортное обслуживание, общественное питание, фитнес, туризм);

    · нарушений в сфере недвижимости (несвоевременная передача, отсутствие оформления).

    Ключевые примеры успешной защиты прав потребителей:

    · В г. Алматы предотвращена незаконная перепродажа недвижимости стоимостью 215 млн тенге третьему лицу — права покупателя восстановлены

    · В Карагандинской области обеспечена передача квартиры стоимостью 33,5 млн тенге, не предоставленной в течение 45 дней.

    · В г. Семей привлечено к ответственности заведение общественного питания, не исполнившее заказ и не оформившее потребительский уголок.

    · В Актюбинской области по искам к туроператорам в досудебном и судебном порядке взыскано 6,6 млн тенге.

    · В Павлодарской области и области Жетысу защищены интересы десятков потребителей: возвращено 10,8 млн тенге по навязанным кредитам за косметику и 7,2 млн тенге — за недоставленные смартфоны.

    · В Туркестанской области возмещено 1,2 млн тенге за несостоявшийся тур в г. Дубай; в г. Шымкент — компенсации за фитнес-услуги в санитарно не соответствующих помещениях.

    Даже в случае с некачественной игрушкой стоимостью 700 тенге гражданин добился справедливости.

    «Каждое обращение потребителя — это не просто цифра, а история, стоящая за ней. Казахстанцы всё чаще отстаивают свои права, и мы приветствуем такую активную позицию», — отмечают в Комитете.

    Комитет по защите прав потребителей и далее будет продолжать работу по защите прав граждан, обеспечению соблюдения законодательства и повышению правовой культуры.

    Теги:
    Регионы Защита прав потребителей Минторговли и интеграции Экономика
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
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