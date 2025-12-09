Мы хотим производить сырье для промышленных фильтров — победительница «Алтын сапа»

По словам бизнес-леди, награда республиканского уровня это не только профессиональная оценка, но и большая поддержка для всего коллектива.

— Мы испытали радость, но самое ценное это признание нашего труда. Увидев радость команды, понимаешь, что это результат нашего общего труда, — сказала Индира Нурлан.

По словам предпринимателя, компания участвует в конкурсе «Лучший товар Казахстана» уже третий год. За это время производство вышло за пределы регионального уровня, и сегодня поставляет промышленные фильтры для систем очистки пыли и газа, вентиляции и фильтрации жидкостей во все регионы Казахстана. Продукция востребована в таких сферах, как цементная промышленность, энергетика, металлургия, химическая и пищевая отрасли. На заводе, расположенном в Акмолинской области, Бурабайском районе, работают около 50 человек, большинство из них это молодежь. Предприятие выпускает около 150 тысяч промышленных фильтров в год и экспортирует продукцию в Узбекистан и Кыргызстан.

Индира Нурлан также рассказала о планах регионального расширения и о том, что производство движется в сторону вертикальной интеграции. В частности, рассматривается возможность выпуска необходимого для фильтров сырья в Казахстане.

— Мы стремимся освоить не только производство самих фильтров, но и этапы вплоть до сырья. Эта технология в основном развита в Европе, есть и в Китае. Мы планируем создать подобное производство у нас в стране, — говорит она.

Руководитель предприятия отметила, что компания делает акцент на стажировках молодых специалистов в зарубежных компаниях, главная цель — повышение конкурентоспособности отечественного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент выступил на церемонии награждения лауреатов премий «Алтын сапа», «Парыз», а также победителей республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» и вручил награды лауреатам.