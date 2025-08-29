РУ
    12:44, 29 Август 2025 | GMT +5

    Мы должны войти в историю как поколение эпохи Возрождения казахского народа — Глава государства

    Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на научно-практической конференции «Конституция и государственность: диалог права и будущего», посвященной 30-летию Конституции Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    — Мы должны войти в историю как поколение эпохи Возрождения казахского народа. Нам выпала ответственность жить в это время и вместе формировать будущее страны.

    Нашему поколению предстоит не просто быть свидетелями перемен, а самим творить великие свершения. Мы должны оставить потомкам развитое, цивилизованное и правовое государство. Это наш исторический долг. Для достижения этой цели мы строим Справедливый, Чистый, Безопасный и Сильный Казахстан. В конечном счете, в этом и заключается национальная идеология.

    Наша главная задача — стать передовой и конкурентоспособной нацией, повысить благосостояние народа, сохранить стабильность в стране и обеспечить общественное согласие. Конституция — это священное достояние казахского народа, и каждая ее статья должна неукоснительно соблюдаться.

    Как вы знаете, 8 сентября я выступлю с Посланием народу, в котором определю важнейшие цели и задачи экономической и социальной политики страны, — подчеркнул Президент.

