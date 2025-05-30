Мы должны быть прагматичными – Президент Казахстана о расширении неуглеводородных отраслей экономики

Al Jazeera: Хотел бы поинтересоваться еще одним вопросом. Вы упомянули, что к 2029 году Казахстан намерен расширить неуглеводородные отрасли экономики. На данный момент, по-моему, углеводородный сектор составляет более 50% экспорта Казахстана. На Ваш взгляд, удастся ли Вашей стране изменить этот баланс и добиться того, чтобы неуглеводороды составляли основу казахстанского экспорта к 2029 году?

— Следует признать, что экспорт углеводородов по-прежнему будет составлять большую часть нашей торговли на международном рынке. Мы должны быть прагматичными. Я уже заявил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Считаю, это достаточно реалистичная и достижимая программа, основанная на уже имеющемся у нас потенциале и наших возможностях. Доля угля во внутреннем потреблении энергоресурсов страны составляет 73%. Понятно, мы не можем в одночасье отказаться от его использования. В тоже время мы обладаем такими природными запасами, как нефть. А по добыче урана мы занимаем первое место мире, 40% его поставок на мировой рынок осуществляет Казахстан.

Ранее в интервью Президент Казахстана прокомментировал вопрос альтернативных маршрутов транспортировки нефти.