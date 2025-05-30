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    22:33, 29 Май 2025 | GMT +5

    Мы должны быть прагматичными – Президент Казахстана о расширении неуглеводородных отраслей экономики

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал эксклюзивное интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, передает агентство Kazinform. 

    Мы должны быть прагматичными – Президент Казахстана о расширении неуглеводородных отраслей экономики
    Кадр из видео

    Al Jazeera: Хотел бы поинтересоваться еще одним вопросом. Вы упомянули, что к 2029 году Казахстан намерен расширить неуглеводородные отрасли экономики. На данный момент, по-моему, углеводородный сектор составляет более 50% экспорта Казахстана. На Ваш взгляд, удастся ли Вашей стране изменить этот баланс и добиться того, чтобы неуглеводороды составляли основу казахстанского экспорта к 2029 году?

    — Следует признать, что экспорт углеводородов по-прежнему будет составлять большую часть нашей торговли на международном рынке. Мы должны быть прагматичными. Я уже заявил, что Казахстан поставил цель к 2060 году достигнуть углеродной нейтральности. Считаю, это достаточно реалистичная и достижимая программа, основанная на уже имеющемся у нас потенциале и наших возможностях. Доля угля во внутреннем потреблении энергоресурсов страны составляет 73%. Понятно, мы не можем в одночасье отказаться от его использования. В тоже время мы обладаем такими природными запасами, как нефть. А по добыче урана мы занимаем первое место мире, 40% его поставок на мировой рынок осуществляет Казахстан.

    Ранее в интервью Президент Казахстана прокомментировал вопрос альтернативных маршрутов транспортировки нефти. 

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Казахстан Экспорт Экономика
    Махаббат Сыздыкова
    Махаббат Сыздыкова
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