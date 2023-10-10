Максим Галкин с семьей остаётся в Израиле

Известный российской пародист и юморист Максим Галкин заявил , что с семьей остаётся в Израиле и даже не рассматривал возможность куда-то уехать, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сегодня в эти трудные горестные для Израиля дни мы здесь и даже не рассматривали возможность куда-то уехать, хотя она есть. Аэропорт открыт. Авиакомпании на свой страх и риск летают, поэтому улететь можно. Но мы не улетаем. Мы с Аллой, наши дети хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую минуту. Это большое горе. Мы гордимся тем, что имеем теперь отношение к такой сплоченной нации. Государство , где патриотизм понятие не дутое, не искусственное и не навязанное кем-то. Оно идёт из глубины сердец миллионов израильтян, - отметил Максим Галкин.





Юморист также отметил, что они находятся в Израиле , не потому , что им нужен был паспорт.





Те, кто у меня спрашивает, почему я не на фронте здесь. Если бы я служил в армии Израиля, и были бы хоть какие-то основания защищать Израиль, я бы пошел. Но у меня есть возможность по-другому помогать: я буду сдавать кровь. Думаю, что израильтянам, которые говорят по-русски, важно то, что мы с Аллой сегодня здесь в сложное время для Израиля. Мы здесь не потому, что нам нужен был паспорт. Мы приехали сюда и я сразу же позаботился о том, чтобы дети пошли в школу, где обучение идет на иврите. У нас была возможность отправить их в Американскую дипломатическую школу. Мы могли себе это позволить, а я хотел, чтобы мои дети как новоиспеченные израильтяне говорили на иврите как на своем языке. И я учу язык, - добавим Максим Галкин.





Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевых действий на территории Израиля не ведется. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.

Недавно стало известно о том, что ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве. Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.