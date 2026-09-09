МФЦА предложили включить в единую стратегию развития финансового рынка Казахстана

По словам Сулейменова, этот документ необходимо выработать в ближайшее время, чтобы разные финансовые площадки не конкурировали между собой за инвесторов и ликвидность.

— У нас есть общая юрисдикция, есть МФЦА, и у нас зарождается Alatau City, который тоже будет заниматься финансовыми инновациями. Там будут различные Web3 (интернет на базе блокчейна — прим. ред.), цифровые финансовые активы — все это будет в полном объеме реализовываться. Поэтому крайне важны единое целеполагание и стратегия, четкое международное позиционирование и формирование единого пула ликвидности. Это та задача, которую, я считаю, нам необходимо реализовать в ближайшее время. Иначе будет: я туда пошел, сюда пошел, у каждого свои KPI, свои узкие интересы, которые могут не соотноситься с общестрановыми. Поэтому я твердо верю, что в ближайшее время нам нужно будет сесть и разработать стратегию развития общенационального финансового рынка Республики Казахстан, — сказал Сулейменов в кулуарах Astana Finance Days.

По его словам, эту работу планируется вести в том числе совместно с МФЦА.

Ранее глава Нацбанка также рассказал, может ли в Alatau City появиться финансовый хаб со специальными условиями для привлечения инвесторов по примеру Международного финансового центра «Астана».

Напомним, с 9 по 10 сентября в Астане проходит IX форум Astana Finance Days 2026: Delivering Impact. Capital in Action. На мероприятие зарегистрировались более 8000 участников. Среди них — представители крупнейших международных инвестиционных компаний и фондов, совокупный объем активов под управлением которых составляет около 26 трлн долларов.