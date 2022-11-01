Межпарламентское сотрудничество между Казахстаном и Словакией обсудили в Сенате

1 Ноября 2022, 20:11

1 Ноября 2022, 20:11

Межпарламентское сотрудничество между Казахстаном и Словакией обсудили в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтар Кул-Мухаммед встретился с послом Словацкой Республики Робертом Кирнагом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Приветствуя дипломата, сенатор отметил что между нашими странами на высшем уровне установлен доверительный диалог, созданы благоприятные условия для развития торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. В последние годы Казахстан с визитами посещали Премьер-министр и Спикер Парламента, министры иностранных дел и экономики Словакии. Все это говорит об обоюдном стремлении укреплять и наращивать двустороннее сотрудничество.

«Развитие двустороннего сотрудничества со Словакией представляется для нас важным в контексте стратегического партнерства с Европейским Союзом. Наша страна активно работает над реализацией Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и ЕС с фокусом на таких приоритетных направлениях, как переход к «зеленой» экономике, торговля и инвестиции, энергетика, сельское хозяйство, транспорт и логистика, борьба с изменением климата, образование, наука», - отметил Мухтар Кул-Мухаммед.

Он также обсудил с послом важность расширения межпарламентских связей, заинтересованность Казахстана в привлечении инвесторов и вопросы энергетической безопасности.

Посол Словацкой Республики отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества двух стран, подчеркнув, что за более чем 28 лет с момента установления дипломатических отношений между нашими государствами, Казахстан показал себя надежным политическим и экономическом партнером.