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    14:45, 04 Май 2024 | GMT +6

    Грузовой самолет теперь курсирует между Туркестаном и Стамбулом

    самолет
    Фото: сайт акимата Туркестанской области

    Между городами Стамбул и Туркестан теперь курсируют грузовые самолеты. В укреплении связи между двумя городами заинтересована авиакомпания «Turkish Cargo». На борту первого «Airbus 330-200» прибыло 37 тонн груза. Большая часть груза — одежда, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Туркестанской области.

    пилот
    Фото: сайт акимата Туркестанской области

    Грузовой самолет вылетел из Рима и достиг Туркестана через Турцию.

    Из Туркестана на самолете будет доставлено продовольствие в Китай. 

    Самолет, подходящий для прямых грузовых перевозок в Европу, будет курсировать два раза в неделю, по средам и пятницам.

    Отметим, что из международного аэропорта «Туркестан», который открылся в 2020 году, только недавно был открыт прямой рейс в Самарканд. Также курсируют прямые рейсы в Абу-Даби, Стамбул, Эль-Кувейт.

    Теги:
    Турция Авиация Грузоперевозки Туркестан
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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