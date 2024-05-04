Грузовой самолет теперь курсирует между Туркестаном и Стамбулом

Между городами Стамбул и Туркестан теперь курсируют грузовые самолеты. В укреплении связи между двумя городами заинтересована авиакомпания «Turkish Cargo». На борту первого «Airbus 330-200» прибыло 37 тонн груза. Большая часть груза — одежда, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт акимата Туркестанской области.

Фото: сайт акимата Туркестанской области

Грузовой самолет вылетел из Рима и достиг Туркестана через Турцию.

Из Туркестана на самолете будет доставлено продовольствие в Китай.

Самолет, подходящий для прямых грузовых перевозок в Европу, будет курсировать два раза в неделю, по средам и пятницам.

Отметим, что из международного аэропорта «Туркестан», который открылся в 2020 году, только недавно был открыт прямой рейс в Самарканд. Также курсируют прямые рейсы в Абу-Даби, Стамбул, Эль-Кувейт.