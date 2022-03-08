Международный женский день: история и традиции праздника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 8 марта в Казахстане и многих других странах мира ежегодно отмечается Международный женский день, который проводится при поддержке Организации Объединенных Наций (ООН). Об истории и традициях праздника, читайте в материале аналитического отдела МИА «Казинформ».

История Международного женского дня

История Международного женского дня начинается с «марша пустых кастрюль», который устроили 8 марта 1857 года нью-йоркские текстильщицы. Они требовали повышения зарплаты, улучшения условий труда и равноправия женщин. Это событие стали называть Женским днем.

В 1908 году в последнее воскресенье февраля тысячи женщин вновь вышли на улицы Нью-Йорка. Требования мало изменились: улучшение условий труда и избирательное право для женщин. Полиция разогнала демонстрацию при помощи шлангов с ледяной водой.

Первым государством, отметившим национальный женский день, были США. 28 февраля 1909 года по инициативе Социалистической партии Америки он был проведен на территории всех штатов.

Идея проведения Международного дня женщин принадлежит активистке германского и международного рабочего движения Кларе Цеткин. Изучив опыт американских коллег по борьбе за женское равноправие, Цеткин, выступив на второй Международной конференции работающих женщин в Копенгагене (Дания), которая состоялась 26-27 августа 1910 года, предложила женщинам всего мира выбрать день, когда они будут привлекать внимание планеты к своим требованиям. Инициативу Цеткин поддержали более 100 женщин из 17 стран, участвующих в конференции. Однако конкретная дата дня не была установлена.

Впервые день солидарности женщин в борьбе за равные с мужчинами экономические и политические права был проведен 19 марта 1911 года: в Австро-Венгрии, Германии, Дании и Швейцарии состоялись митинги, в которых приняли участие свыше одного миллиона женщин и мужчин. В 1912 году праздник прошел в тех же странах, но уже 12 мая.

Традиция проведения праздника 8 марта стала укрепляться повсеместно после того, как в 1914 году женщины Австро-Венгрии, Германии, Дании, Нидерландов, Швейцарии, России, США и других стран провели митинги протеста либо солидарности именно в этот день. Принято считать, что дата была выбрана в память о крупных забастовках работниц текстильных фабрик в США, состоявшихся 8 марта в 1857 и 1908 годах.

Как ООН поддерживает праздник

В 1975 г. ООН привлекла внимание мировой общественности к проблемам женщин, предложив объявить Международный год женщин и провести первую конференцию по положению женщин в Мехико. Конференция состоялась 19 июня – 2 июля 1975 года, ее участники приняли Мексиканскую декларацию о равенстве женщин и их вкладе в развитие и мир. По рекомендации конференции резолюцией ГА ООН от 15 декабря 1975 года период с 1976 по 1985 годы был объявлен Десятилетием женщины ООН: равенство, развитие и мир.

16 декабря 1977 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой провозгласила День борьбы за права женщин и международный мир и предложила государствам праздновать его в любой день в соответствии с традициями и обычаями. Это решение было принято в связи с проведением Десятилетия женщины ООН. 28 ноября 1978 года Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) на 20-й сессии Генеральной конференции предложила отмечать 8 марта как Международный женский день.

В каких документах ООН закреплены права женщин?

Устав ООН, подписанный в Сан-Франциско в 1945 году, стал первым международным соглашением, провозгласившим равенство мужчин и женщин в качестве основополагающего права человека. В число других документов ООН по правам женщин входят: Всеобщая декларация прав человека (1948), Конвенция о политических правах женщин (1952), Конвенция о гражданстве замужней женщины (1957), Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков (1962), Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979), Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (1993), Пекинская декларация (по положению женщин, 1995) и другие.

Празднование Международного женского дня

В рамках празднования Международного женского дня отмечаются достижения женщин вне зависимости от национальных границ или этнических, языковых, культурных, экономических и политических различий. Во всем мире проходят праздничные мероприятия, конференции, концерты, забеги и фестивали.

Каждый год ООН объявляет тему дня. В 2018 году темой праздника было «Время настало: сельские и городские активистки меняют жизнь женщин к лучшему». Тема дня в 2019 году – «Думай о равенстве, создавай с умом, осуществляй инновации во имя перемен». Темой празднования 2020 года стало «Я поколение равноправия: реализация прав женщин», в 2021 году - «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19». Тема 8 марта 2022 года - «Гендерное равенство сегодня ради экологически устойчивого завтра».

В каких странах отмечают 8 марта?

Праздник 8 марта официально отмечают более чем в 40 странах мира. Среди них: Армения, Азербайджан, Афганистан, Беларусь, Буркина-Фасо, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Италия, Казахстан, Камбоджа, Кыргызстан, Кирибати, Китай, Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар, Молдова, Монголия, Непал, Россия, Сербия, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, Узбекистан, Украина, Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия.

В большинстве этих стран этот день является выходным. В некоторых это обычный рабочий день, где женщин могут отпустить с работы пораньше домой, а в некоторых - выходной только для женщин, как в Китае и на Мадагаскаре.

Исключителен случай в Германии. Так, например, 8 марта считается выходным только в Берлине с 2019 года. Остальные немецкие федеральные земли не празднуют Международный женский день официально.

В Италии женщинам 8 марта дарят цветы мимозы. Этот обычай возник в Риме вскоре после Второй мировой войны, его источник неизвестен.

В США март считается месяцем истории женщин. Ежегодно президент выступает с заявлением, в котором отдает должное достижениям и вкладу американских женщин.

Как празднуют Международный женский день в Казахстане

Согласно закону «О праздниках в РК», 8 марта в Казахстане является государственным праздником и выходным днем. Представительницы прекрасного пола в этот день в центре внимания – принимают поздравления от мужчин. В республике, по данным Национальной переписи населения за 2021 год, проживает более 9,8 миллиона женщин разных возрастов. В этот праздник принято отмечать достижения прекрасной половины человечества в социальной, политической и экономической сферах. 8 марта для большинства людей – начало весны, женской красоты, доброты, нежности, душевной мудрости и внимания к слабому полу.

Какие еще международные дни посвящены женщинам

Помимо Международного женского дня при поддержке ООН отмечаются также: Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах (6 февраля), Международный день женщин и девочек в науке (11 февраля), Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта (19 июня), Международный день вдов (23 июня), Международный день девочек (11 октября), Международный день сельских женщин (15 октября), Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин (25 ноября).