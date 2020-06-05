НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный университет туризма и спорта откроется в Туркестане. Об этом этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для развития кадрового потенциала туристской отрасли в одном из древнейших городов Средней Азии – Туркестане открывается Международный университет туризма и спорта, призванный стать одним из передовых вузов в Центральной Азии в своей сфере. Университет будет готовить высококвалифицированных специалистов в области туризма, спорта и по направлениям ремесленничества и реставрации», - сообщила Актоты Раимкулова на отчетной встрече перед населением на площадке СЦК.

Министр также рассказала о возобновлении работ туристических объектов в Казахстане. Так, Межведомственной комиссией при Правительстве рекомендован поэтапный выход из карантина, утвержден порядок соблюдения санитарно-дезинфекционного режима в работе туробъектов и алгоритм открытия туристического сезона для регионов.

Ранее глава Минкультуры рассказала о мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в стране.