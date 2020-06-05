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Международный университет туризма и спорта откроется в Туркестане

Автор:  
Акбота Кузекбай
5 Июня 2020, 16:41
Международный университет туризма и спорта откроется в Туркестане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международный университет туризма и спорта откроется в Туркестане. Об этом этом сообщила министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для развития кадрового потенциала туристской отрасли в одном из древнейших городов Средней Азии – Туркестане открывается Международный университет туризма и спорта, призванный стать одним из передовых вузов в Центральной Азии в своей сфере. Университет будет готовить высококвалифицированных специалистов в области туризма, спорта и по направлениям ремесленничества и реставрации», - сообщила Актоты Раимкулова на отчетной встрече перед населением на площадке СЦК.

Министр также рассказала о возобновлении работ туристических объектов в Казахстане. Так, Межведомственной комиссией при Правительстве рекомендован поэтапный выход из карантина, утвержден порядок соблюдения санитарно-дезинфекционного режима в работе туробъектов и алгоритм открытия туристического сезона для регионов.

Ранее глава Минкультуры рассказала о мерах по дальнейшему развитию сферы туризма в стране.


Туркестанская область   Образование   Вузы   Туризм   Минкультуры  
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