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Международный турнир по рыбной ловле стартовал в Туркестанской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Октября 2021, 23:00
Международный турнир по рыбной ловле стартовал в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Стартовал международный турнир по ловле рыбы с лодок на спиннинги - «Turan fest», организованный Федерацией спортивной рыбалки РК и акиматом Туркестанской области. В международном соревновании, организованном в рыболовной зоне «Жетиколь» Отырарского района, примут участие спортсмены из 12 стран, в том числе из России, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

После завершения проекта «Модернизация озерной системы» в Жетиколе, где проходят соревнования, будет улучшена экологическая обстановка города Туркестан, получит развитие малый и средний бизнес и туризм, а также дополнительно повысится объем воды до 300 млн кубометров. Это место находится под особой охраной и стало рекреационной зоной, где посажены деревья, а лесные массивы увеличиваются. Кроме того улучшится микроклимат и станет местом отдыха населения.

На торжественном открытии заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов отметил, что рыболовный туризм способствует укреплению дружественных отношений между государствами, создает прекрасную возможность для профессионального и культурного общения.

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«Добро пожаловать в Туркестанскую область, полную легенд и историй, с богатой природой! Мероприятие, проводимое на международном уровне, станет масштабным проектом, который придаст импульс развитию туризма и спорта. Мы со своей стороны начали развивать водный туризм в регионе, сочетая туризм и спорт. Туристы, приезжающие в Туркестан, теперь смогут ловить рыбу и отдыхать на природе. Ввод водоканалов в Туркестане с жарким климатом даст большой импульс спортивной отрасли области, которая занимает первое место по водному спорту в республике. Уверен, что сегодняшние соревнования в рыболовной зоне «Жетиколь» станут еще одним направлением развития туризма в Туркестанской области. Есть поговорка: «Спорт - посол мира». Пусть международные соревнования перерастут в межгосударственную дружбу, крепкие отношения между спортсменами. Удачи вам всем!», - сказал заместитель акима области Сакен Калкаманов.

Заместитель акима области отметил, что организаторы профессиональных охотничьих и рыболовных туров, т.е. аутфитеры, организуя такие соревнования каждый сезон, приносят в сферу туризма десятки миллиардов долларов прибыли. Сакен Амангельдиевич рассказал, что в Туркестанской области, совмещая туризм и спорт, началось развитие водного туризма в регионе, и поделился системными планами в этом направлении.

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Для этого в рамках первого «Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года» строятся крупные водные объекты. Как сообщают метеорологи, в результате комплексных мер в регионе повысилась влажность воздуха, а температура воздуха снизилась до - 1,5 градусов.

За счет капитального ремонта «Туркестанский магистральный канал» сэкономлено 60 млн. кубометров воды. На территории Туркестана благоустроена протяженность 8 км каналов, строится зона отдыха, велодорожки. При реализации проекта водохранилища «Кенсай-Коскорган-2» будет поставлено до 34 млн кубических метров сточных вод. Сейчас большая плотина поднялась до 27 метров в высоту, а малая плотина была полностью возведена. Этот канал уже в этом году позволил избежать потерь весенних паводковых вод и набрать 5 млн кубометров воды.

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Кроме того, разрабатываются проекты «Строительство машинного русла реки Сырдарья» и строительство водохранилища «Саркырама». Эти проекты - очень важная работа по обеспечению Туркестанского региона водопроводной водой. Кроме того, для интенсивного развития академической гребли, гребли на байдарках и каноэ, парусного спорта, плавания и триатлона в Туркестанской области в прошлом году начато строительство гребного канала. Общая площадь этого комплекса составляет 100 гектаров. В соответствии с олимпийскими стандартами по гребному спорту и байдарке международного класса в центре будут построены гостиницы, помещения для зрителей, мосты. В спорткомплексе пройдут соревнования по таким популярным видам водного и пляжного спорта, как водные сани, пляжный футбол, волейбол, гандбол, регби. Все это делается для будущего молодых спортсменов Туркестана.

Международный турнир по ловле рыбы с лодок на спиннинги «Turan fest», организованный Федерацией спортивной рыбалки РК и акиматом Туркестанской области, пройдет с 1 по 3 октября. Конкурс планируется проводить ежегодно.

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