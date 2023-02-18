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Международный турнир по легкой атлетике на призы Ольги Рыпаковой пройдет в Усть-Каменогорске

18 Февраля 2023, 04:04
Международный турнир по легкой атлетике на призы Ольги Рыпаковой пройдет в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Усть-Каменогорск примет однодневный международный турнир по легкой атлетике на призы олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования пройдут 18 октября. В них примут участие спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении. Медали будут разыграны в 11 дисциплинах.

Фото: olympic.kz.

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