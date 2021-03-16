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    22:29, 15 Март 2021 | GMT +6

    Международный турнир по боксу имени Бекзата Саттарханова стартовал в Туркестане

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане стартовал традиционный ХІХ Международный турнир по боксу памяти олимпийского чемпиона Бекзата Саттарханова. На открытии соревнований с приветственным словом выступил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

    «Бокс способствует сплочению нашей молодежи, формированию патриотического духа, уважению к соперникам, формированию дружеских отношений. С момента обретения независимости в стране этот вид спорта стал стремительно развиваться. Наши спортсмены подняли казахстанский флаг на международных аренах, стали победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира и Азии. Желаю удачи участникам соревнований, и чтобы на ринге победили только сильнейшие», - сказал аким области.

    Кроме того, на открытии соревнований выступила мама Бекзата Сарлыкуль Саттарханова и поблагодарила организаторов турнира. Участники соревнований также отметили, что сколько бы лет ни прошло, они всегда будут помнить Бекзата.

    Отметим, на турнир в Туркестан приехали около 130 спортсменов из Китая и Узбекистана и всех регионов страны. Боксеры будут соревноваться в 11 весовых категориях. Организаторы строго соблюдают все карантинные требования, у участников измеряют температуру тела, осуществляется строгий контроль за соблюдением социальной дистанции. В соревнованиях по боксу принимают участие молодые люди 2002-2004 годов рождения. Спортсмену, ставшему победителем соревнований, присваивается звание «Мастер спорта».

    ХІХ Международный турнир по боксу среди молодежи, посвященный памяти победителя Олимпиады в Сиднее, кавалера ордена «Барыс» I степени, заслуженного мастера спорта Республики Казахстан Бекзата Саттарханова продлится до 20 марта. Победители конкурса получат путевку на чемпионат мира, который пройдет в апреле в Польше.

    Следует отметить, боксеры Туркестанской области находятся в числе лучших в Казахстане. В регионе отделения бокса функционируют в 8 областных, 18 городских и 7 районных спортивных школах. 252 тренера тренируют более 6 тыс. детей. Ежегодно в регионе проводятся международные, республиканские турниры по боксу среди взрослых. Также в Туркестанской области проходят отборочные соревнования на чемпионаты и первенства страны.


    Теги:
    Спорт Туркестанская область
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