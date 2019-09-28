Международный турнир «Мемориал Дениса Тена» пройдёт в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С 10 по 12 октября впервые в Алматы состоится международный турнир по фигурному катанию «Мемориал Дениса Тена» с участием спортсменов из 15 стран мира, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Турнир, посвященный памяти призера Олимпийских игр, всемирно известного казахстанского фигуриста Дениса Тена пройдет под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) в многофункциональном комплексе Halyk Arena.

Соревнования будут проводиться в четырех категориях – мужчины, женщины, парное катание и танцы на льду; в двух возрастных группах - взрослые и юниоры.Организатором выступает общественный фонд «Фонд Дениса Тена», созданный по инициативе родных и близких казахстанского фигуриста для сохранения и развития личных проектов Дениса Тена.

Впервые в истории Казахстана спортсмены со всего мира, воспитанники таких именитых тренеров как Алексей Мишин, Этери Тутберидзе, Елена Водорезова, а также казахстанские фигуристы будут бороться за призовые места и возможность подарить показательные выступления казахстанским зрителям. Программой турнира также предусмотрено фантастическое в своей красоте Гала-шоу с участием победителей турнира и гостей – звезд мирового фигурного катания.

Оксана Тен, мама прославленного фигуриста и директор общественного Фонда Дениса Тена, отмечает, что задачей фонда, начавшего свою работу в августе прошлого года, является сохранение идеалов и инициатив Дениса Тена, призера Олимпийских игр и многократного победителя различных международных турниров под эгидой ISU, чемпиона Казахстана, который внес неоценимый вклад в развитие фигурного катания в Казахстане, вдохновлял и продолжает вдохновлять творческую молодежь, юных спортсменов и всех своих соотечественников.

«Одна из главных целей Дениса заключалась в том, чтобы развить фигурное катание в Казахстане и представить страну на мировой спортивной арене. Поэтому мы очень гордимся, что нашей стране выпала честь организовать впервые турнир такого масштаба. Это большое достижение для страны, для всех жителей и для развития этого вида спорта. Мы очень рады подарить незабываемые эмоции всем любителям фигурного катания», - поделилась Оксана Тен.

Программа мероприятия

10 октября

14:00 - 16:45 – соревнования среди юношей и девушек в короткой программе юниорской категории.

17:00 – торжественная церемония открытия турнира.

17:45 - 21:30 – выступления спортсменов мужской и женской взрослых категорий с короткой программой.

11 октября

13:00 - 16:15 – соревнования среди юниоров в мужской и женской категориях по произвольной программе.

16:30 - 18:15 – состязание во взрослой категории среди мужчин в произвольной программе.

18:30 - 19:00 – танцы на льду среди взрослых.

19:15 - 19:45 – парное катание среди взрослых с короткой программой.

20:00 - 22:30 – выступления с короткой программой спортсменов взрослой категории среди женщин.

12 октября

13:00 - 13:45 – соревнования спортсменов взрослой категории с произвольной программой спортивного танца на льду.

14:00 - 14:45 – парное катание среди взрослых с произвольной программой.

14:45 – церемония награждения победителей соревнований по каждой из дисциплин.

19:00 - 21:30 – Гала-шоу, посвященное закрытию международного турнира «Мемориал Дениса Тена» с участием победителей турнира и гостей – звезд мирового фигурного катания.