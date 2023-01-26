Международный терминал аэропорта Алматы введут в строй в первом полугодии 2024 года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава Министерства индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев провел встречу с президентом АО «Международный аэропорт Алматы» Алп Ер Тунга Ерсоем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В ходе встречи руководство аэропорта доложилось о реализации крупного проекта по строительству нового международного терминала аэропорта г. Алматы.

Участники встречи обсудили ключевые аспекты работы по перспективному развитию аэропорта в части основных направлений деятельности и этапов реализации проектов.

На сегодняшний день наблюдается положительная динамика развития аэропорта и рост пассажиропотока (в 2022 году аэропорт преодолел отметку 7 млн обслуженных пассажиров).

«Реализация проекта продолжается согласно утвержденному графику и находится на контроле Главы государства. Планируемый срок завершения проекта - первое полугодие 2024 года. Как ожидается, строительство нового терминала позволит в значительной степени нарастить пассажиропоток, расширить географию полетов, обеспечить жителей и гостей мегаполиса высоким уровнем комфорта», - отметили в пресс-службу МИИР.

Министр поручил принять все необходимые меры для улучшения услуг и сервиса в аэропорту и незамедлительно реагировать на нарекания пассажиров.

В свою очередь, стороны договорились приложить все усилия для дальнейшего развития аэропорта города Алматы.