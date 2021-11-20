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Международный круглый стол, посвященный Всемирному дню ребенка прошел в Павлодаре

20 Ноября 2021 17:11
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Международный круглый стол, посвященный Всемирному дню ребенка прошел в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В областном Доме дружбы прошел круглый стол, организованный региональным Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана и Советом матерей АНК. В работе круглого стола приняли участие члены Советов матерей, представители неправительственных организаций, государственных и правоохранительных органов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Секретариата АНК Павлодарской области.

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Заместитель акима области Айзада Курманова отметила, что госорганы и НПО Павлодарской области проводят большую работу по защите прав детей и соблюдению их законных интересов.

«Защита прав детей, охрана их здоровья, доступ к образованию, развитие способностей и природных дарований и это безусловные приоритеты в нашей работе, - сказала Айзада Курманова. – В течение последних восьми лет в нашей области обеспечен 100-процентный охват детей от трех до шести лет дошкольным образованием. Наша область признана лучшей в РК по обеспечению и качеству образования».

Модератор круглого стола, заведующая Секретариатом АНК Айнур Раисова отметила, что круглый стол приурочен ко Всемирному дню ребенка.

«Недаром круглый стол проходит под названием «Жизнь, здоровье и благополучие детей в наших руках», сказала Айнур Раисова. – В нашей стране главными ценностями являются жизнь, здоровье и благополучие всех граждан и в первую очередь детей».


Почетный гость круглого стола – председатель республиканского совета матерей Назипа Шанаи призвала участников заседания проводить разъяснительную работу с родителями о важности духовного контакта не только с детьми, но и всех членов семьи.

«В наш век информационных технологий многие родители не знают,

что смотрит в телефоне их ребенок. Необходимо проводить семинары для обучения родителей о том, как занять свободное время ребенка, чтобы разлучить его с гаджетами», - сказала Назипа Шанаи.


Также, в заседании круглого стола выступила депутат Мажилиса Парламента РК Наталья Дементьева, которая рассказала о законотворческой работе по профилактике кибер-буллинга.

«Введение понятия «кибер-буллинг» позволит нам бороться с этим

Явлением. Уполномоченному органу в сфере образования будут присвоены функции и компетенции по принятию мер для ограждения детей от травли в стенах учебного заведения», - отметила Наталья Дементьева.

Выступая на заседании председатель областного совета матерей Бахытжамал Шаханова рассказала о деятельности городских и районных филиалов Совета матерей. Также, в работе круглого стола приняли участие президент Ассоциации «Байкальская Лига медиаторов», доцент Восточно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия Анастасия Архипикина и профессор кафедры политологии Софийского университета Татьяна Дронзина.



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#Павлодарская область   #АНК   #Дата   #Общество  
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