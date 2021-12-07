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Международный круглый стол инвесторов проходит в Нур-Султане

7 Декабря 2021 16:05
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Международный круглый стол инвесторов проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал четвертый ежегодный круглый стол по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Я рад присутствовать на казахстанском круглом столе по инвестициям. Хотел бы выразить глубокую признательность за вашу последовательную поддержку нашего взаимного роста и развития. Сегодня здесь присутствуют представители государственных органов, а также представители бизнеса, чтобы помочь развиваться нашей экономике и открыть для себя новые возможности, учитывая изменения глобального масштаба. В этом году Казахстан с гордостью отмечает 30-летие своей Независимости. За последние три десятилетия мы достигли большого экономического успеха. Мы являемся самой большой экономикой Центральной Азии с ВВП почти 170 млрд долларов США», - сказал заместитель Премьер-Министра РК-министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.


По его словам, у нас самый высокий ВВП на душу населения в регионе.

«А международные резервы превышают 90 млрд долларов США, что позволяет нам обеспечивать экономическую стабильности во времена кризиса и волатильности рынков. В новой реальности дополнительное внимание уделяется постпандемическому восстановлению и росту. Казахстан продемонстрировал большой прогресс в этом направлении. За 9 месяцев текущего года ВВП вырос на 3,5% - это дает нам уверенность полагать, что наша экономика уже смогла вернуться к своей допандемической траектории роста. Производство и сектор строительства являлись лидерами с точки зрения роста и превысили свои средние показатели. Также очень хорошую динамику показал сектор услуг – рост 2,7% с января по сентябрь, и это очень хорошие показатели», - отметил министр.


Он напомнил, что устойчивость нашей экономики была отмечена несколькими международными институтами, включая МВФ, ЕБРР.

«Также был подтвержден кредитный рейтинг допандемического периода, что показывает фискальную стабильность и эффективность мер, предпринятых для поддержки экономики, в области монетарной политики в том числе, и банковского сектора. Ключевым фактором для развития экономики Казахстана является привлечение прямых иностранных инвестиций, которые сегодня превышают 376 млрд долларов. Большие иностранные компании стали надежными партнерами Казахстана, внеся большой вклад в наше сотрудничество, а также в социально-экономическое развитие и процветание нашей страны. Сегодня мы отмечаем 30-летие сотрудничества с глобальным инвестиционным сообществом. Мы позиционируем себя как надежный инвестиционный партнер. Считаем, что сегодняшний круглый стол даст дополнительный импульс дальнейшему развитию нашего взаимовыгодного сотрудничества», - заключил М. Тлеуберди.


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#Правительство РК   #Инвестпроекты   #Экономика  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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