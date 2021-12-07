Международный круглый стол инвесторов проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице стартовал четвертый ежегодный круглый стол по глобальным инвестициям «Kazakhstan Global Investment Roundtable», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я рад присутствовать на казахстанском круглом столе по инвестициям. Хотел бы выразить глубокую признательность за вашу последовательную поддержку нашего взаимного роста и развития. Сегодня здесь присутствуют представители государственных органов, а также представители бизнеса, чтобы помочь развиваться нашей экономике и открыть для себя новые возможности, учитывая изменения глобального масштаба. В этом году Казахстан с гордостью отмечает 30-летие своей Независимости. За последние три десятилетия мы достигли большого экономического успеха. Мы являемся самой большой экономикой Центральной Азии с ВВП почти 170 млрд долларов США», - сказал заместитель Премьер-Министра РК-министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди.

По его словам, у нас самый высокий ВВП на душу населения в регионе.

«А международные резервы превышают 90 млрд долларов США, что позволяет нам обеспечивать экономическую стабильности во времена кризиса и волатильности рынков. В новой реальности дополнительное внимание уделяется постпандемическому восстановлению и росту. Казахстан продемонстрировал большой прогресс в этом направлении. За 9 месяцев текущего года ВВП вырос на 3,5% - это дает нам уверенность полагать, что наша экономика уже смогла вернуться к своей допандемической траектории роста. Производство и сектор строительства являлись лидерами с точки зрения роста и превысили свои средние показатели. Также очень хорошую динамику показал сектор услуг – рост 2,7% с января по сентябрь, и это очень хорошие показатели», - отметил министр.

Он напомнил, что устойчивость нашей экономики была отмечена несколькими международными институтами, включая МВФ, ЕБРР.

«Также был подтвержден кредитный рейтинг допандемического периода, что показывает фискальную стабильность и эффективность мер, предпринятых для поддержки экономики, в области монетарной политики в том числе, и банковского сектора. Ключевым фактором для развития экономики Казахстана является привлечение прямых иностранных инвестиций, которые сегодня превышают 376 млрд долларов. Большие иностранные компании стали надежными партнерами Казахстана, внеся большой вклад в наше сотрудничество, а также в социально-экономическое развитие и процветание нашей страны. Сегодня мы отмечаем 30-летие сотрудничества с глобальным инвестиционным сообществом. Мы позиционируем себя как надежный инвестиционный партнер. Считаем, что сегодняшний круглый стол даст дополнительный импульс дальнейшему развитию нашего взаимовыгодного сотрудничества», - заключил М. Тлеуберди.