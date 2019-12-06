Международный комитет Красного Креста приветствует возвращение казахстанских детей из Ирака

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер направил письмо Президенту Касым-Жомарту Токаеву в связи с успешным проведением гуманитарной операции по возвращению 14 казахстанских детей из Ирака, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«Развивая успех операции «Жусан», Казахстан служит примером всему миру в решении этой сложной задачи», – пишет руководитель гуманитарной организации.

Петер Маурер отмечает необходимость укрепления взаимодействия Казахстана и МККК в вопросах репатриации и реинтеграции, воссоединения семей и психологической поддержки лиц, вернувшихся из зон конфликтов.

«МККК, в рамках своего мандата и исходя из гуманитарных соображений, готов поддержать усилия Вашего Правительства путем организации своих посещений лиц, задержанных в Казахстане в связи с их вовлеченностью в конфликты на Ближнем Востоке. Мы были бы рады продолжить обмен мнениями по этому вопросу. Наконец, как мы ранее предлагали, хотели бы организовать в Нур-Султане или Алматы встречу с представителями других стран региона, сталкивающихся со схожей проблемой, в целях обмена опытом по этой сложной теме», – говорится в письме.