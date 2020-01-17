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Международный казахско-турецкий университет им. Ходжа Ахмета Яссауи наделен особым статусом

17 Января 2020 09:25
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Международный казахско-турецкий университет им. Ходжа Ахмета Яссауи наделен особым статусом

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Указом Президента Республики Казахстан от 15 января 2020 года Международному казахско-турецкому университету имени Ходжа Ахмета Яссауи присвоен особый статус, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

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Университет создан в 1992 году в древнейшем городе Казахстана - Туркестане по инициативе Елбасы Н. А. Назарбаева и на сегодня является единственным международным университетом в Казахстане. Университет имеет уникальную в своем роде систему международного корпоративного управления - Межправительственный полномочный совет, Сенат и Управляющий совет. Обучение ведется на казахском, турецком, русском и английском языках.

Сегодня ни один мегаполис мира не может состоятся как экономический центр без наличия научного и образовательного учреждения, наполненного уникальным содержанием и определяющего векторы развития подготовки востребованных профессиональных

кадров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание этому вопросу, в том числе повышению качеству образования, соответствию его международным стандартам, интеграции науки и образования. Особенно это важно для Туркестана, перед которым стоят задачи по его развитию в качестве культурно-духовного центра тюркского мира, образовательно-научного хаба Туркестанской области.

Присвоение Университету особого статуса наделяет его большей академической и управленческой самостоятельностью, в том числе возможностью присуждения степени доктора философии Ph.D. и доктора по профилю, определения содержания образовательных

программ и выдачи дипломов собственного образца.

Повышается также стоимость образовательного гранта по программам Университета, что позволит повысить заработную плату профессорско-преподавательскому составу и обновить материально-техническое обеспечение.

Все эти меры должны позволить Университету стать полюсом притяжения научных и педагогических кадров, дать импульс развитию всего региона, а также достичь поставленных перед ним целей.


Фото: bilim-all.kz
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Ключевые слова: Туркестанская область, Образование, Вузы,
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