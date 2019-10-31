Международный форум ученых и экспертов прошел в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 октября в столичной Национальной академической библиотеке состоялся Международный форум ученых и экспертов «Единство в многообразии: казахстанский и международный опыт», посвященный 10-летию Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана.

На открытии форума участникам презентована тематическая мультимедийная выставка «Научно-экспертный совет АНК – 10 лет».

С поздравительной речью открыл форум заместитель Председателя - заведующий Секретариатом АНК Жансеит Туймебаев: «Десять лет назад, 28 января 2009 года, по поручению Первого Президента, Елбасы, Председателя АНК Нурсултана Назарбаева был создан Научно-экспертный совет Ассамблеи народа Казахстана. Перед ним были поставлены задачи научно-экспертного сопровождения деятельности АНК по вопросам стабильности, межэтнической толерантности, общественного согласия и общенационального единства. За этот период НЭС стал действенным консультативно-аналитическим органом при Ассамблее. На этой экспертной площадке с позиции государственного строительства рассматривались наиболее сложные и чувствительные вопросы общества, связанные с этничностью. Именно на площадке НЭС обсуждались и вносились предложения по Стратегии развития Ассамблеи, Концепции АНК, внесению изменений и дополнений в Закон «Об Ассамблее народа Казахстана».





Члены НЭС впервые обобщили и систематизировали казахстанскую модель общественного согласия и единства Нурсултана Назарбаева, которая была презентована на площадке ОБСЕ».

Опыт Казахстана транслировался на многих международных конференциях. Были проведены специальные сессии по казахстанской модели в России (Москве), Узбекистане (Ташкенте), Кыргызстане (Бишкеке), Швеции (г. Упсала), Южной Корее (Сеул), Китае (Пекин, Шанхай), Великобритании (Экзетер) и других странах.

Проекты НЭС получили отклик среди широкой общественности и стали объединять исследователей в целые направления.





Такие проекты как «Память во имя будущего», «Эпоха и личность», «Детская литература», «Развитие государственного языка», «Казахское воспитание» позволили обратить внимание общества на важные аспекты формирования казахстанской идентичности. Это историческая память и общая судьба, консолидирующая роль государственного языка, воспитание детей и молодежи и другое.

Сегодня в составе НЭС АНК 52 ученых, из них 31 доктор и 12 кандидатов наук, руководители исследовательских институтов и общественные деятели. В около 200 ученых, исследователей, экспертов, которые работают на одну цель.





В ходе заседания подведены результаты 10-летней деятельности НЭС АНК, рассмотрены современное состояние и новые направления изучения межэтнических отношений, национальные модели и стратегии развития, вопросы влияния глобализации на полиэтничные государства. Также перед НЭС поставлены новые задачи.

«Во-первых, необходимо сделать упор на прикладную аналитику. Скорость современных процессов требует оперативной информации и быстрых решений. Во-вторых, следует создать цифровую базу данных по всем направлениям работы Ассамблеи народа Казахстана. Это позволит оперативно обеспечивать обмен информацией, накапливать системные данные на перспективу. В-третьих, требует особого внимания выработка подходов работы в социальных сетях и масс-медиа. К сожалению, язык «вражды» и нетерпимость распространяется именно через современные каналы коммуникации. В-четвертых, молодежная тематика всегда была для нас актуальна. Сейчас это направление требует серьезного внимания. Следует изучить ценности и жизненные ориентиры молодого поколения, расширить рамки стандартных представлений об их интересах. В-пятых, развитие государственного языка в науке, исследовательской работе и социальных медиа. Необходимо разработать глоссарии и краткие словари для широкой аудитории, включиться в изучение латинской графики. В-шестых, следующий год – это Год 25-летия Ассамблеи народа Казахстана, 175-летия со дня рождения Великого Абая и 1150-летия аль-Фараби.

Научно-экспертному совету необходимо активно подключиться к реализации плана проведения юбилея АНК.





Следует создать площадки для продвижения гуманистических идей великих мыслителей в самых разных аудиториях.

Проект «Қазақтану» должен стать ключевым в объединении всех этносов страны вокруг культурных, литературных и научных площадок Ассамблеи», - отметил зампред АНК Жансеит Туймебаев.

В мероприятии приняли участие ректор Академии государственного управления при Президенте РК Е.Абіл, директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК З.Шаукенова, директор Архива Президента РК Д.Абдукадырова, представители международного экспертного сообщества и исследовательских структур, дипломатического корпуса, члены АНК, Научно-экспертного совета и этнокультурных объединений и кафедр АНК вузов, известные общественные деятели, научная и творческая интеллигенция и др.

В продолжение панельной сессии прошли панельные дискуссии по трем темам: «Диалог и эффективные коммуникации в полиэтничном обществе», «Роль молодежи в полиэтничном обществе», «Этнодемографические процессы современности: перспективы и вызовы», а также церемония награждения за заслуги в области научной и общественной деятельности по обеспечению мира и согласия.



