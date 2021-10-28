Международный фестиваль анимационных фильмов ÁMEN пройдет в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Традиционный международный кинофестиваль анимационных фильмов ÁMEN (ÁMEN International Animation film festival) состоится 29-30 октября в Туркестане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Отечественные и зарубежные мультипликаторы из тюркских и центральноазиатских стран Турции Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, а также из российских республик Татарстана и Башкортастана примут участие в международном фестивале. Крупное культурное мероприятие Центральной Азии пройдет в этом году в третий раз.

Проекты, представленные на конкурс, оцениваются жюри, в состав которого входят видные деятели отечественной и зарубежной анимации. Победители будут награждены в нескольких номинациях.

Кроме того, в рамках фестиваля запланированы мастер-классы и тренинги ведущих зарубежных мультипликаторов. Участники получат возможность прослушать лекции четырех всемирно известных специалистов и отточить свое профессиональное мастерство.

Также гостей фестиваля ждет выставка лучших анимационных киностудий Казахстана. Они продемонстрируют процесс разработки анимационных проектов и организуют площадку по обмену опытом для молодых специалистов.

Согласно программе, во второй день мероприятия состоится круглый стол, посвященный развитию киноискусства в тюркских странах. Казахстанские мультипликаторы смогут наладить контакт с зарубежными коллегами, обменяться опытом и мнениями на актуальные темы, что придаст новый импульс в развитии в сфере анимации тюркоязычных стран.

Особое значение имеет проведение фестиваля, приуроченного к 30-летию Независимости Казахстана, в этом году в духовной столице тюркского мира – городе Туркестане.

В преддверии юбилея организаторы обещают подарить жителям и гостям города атмосферу праздника. В эти два дня туркестанцы смогут бесплатно посмотреть лучшие анимационные фильмы Казахстана и тюркских стран в лучших кинозалах города.

Организаторами фестиваля являются пространство современного искусства OzgeEpic и Ассоциация анимационных киностудий Казахстана при поддержке Министерства информации и общественного развития.