Международный день снежного барса: в Казахстане обитают около 140-180 особей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 23 октября в ряде стран мира, в том числе и в Казахстане отмечается международный день снежного барса, посвященный сохранению популяции одного из самых редких представителей семейства кошачьих. Снежные барсы находятся под угрозой исчезновения и внесены в Красный список Международного союза охраны природы, а также в национальные Красные книги всех 12 стран ареала обитания этого животного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане снежные барсы находятся под защитой заповедников и национальных парков – их насчитывается более 10. Они расположены в горах Западного, Северного Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, а также в казахстанской части Алтая.

«За годы Независимости Казахстана произошли позитивные изменения. К примеру, в начале 90-х годов снежные барсы обитали только в Аксу-Жабаглинском и Алматинском заповедниках, сегодня уже созданы более 10 национальных парков по Казахстану, где также можно увидеть снежных барсов. То есть численность барсов увеличивается. Если в 80-х годах было около 200 особей, в начале 90-х численность упала до 100, сейчас по нашим оценкам их 140-180 особей», - сказал заведующий лабораторией териологии, руководитель центра мониторинга снежного барса Института зоологии Алексей Грачев.

По его словам, из 40 особей снежного барса, находящихся в Илийском Алатау, в радиусе 30 км от Алматы обитают 23 снежных барса, из них 5 непосредственно в черте города в Бостандыкском и Медеуском районах.

Алексей Грачев вместе с другими учеными заботится о том, чтобы сохранить редкое животное. Для этого они постоянно проводят научные исследования и мониторинг. По его словам, фотоловушки на сегодняшний день являются самым перспективным способом изучения и мониторинга этого редкого хищника. Эти приборы позволяют фиксировать животных в ночное и дневное время круглый год.

Фото из открытых источников