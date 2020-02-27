Международный день белого медведя отмечают в зоопарке Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматинском зоопарке отмечают международный день полярного медведя, который в нашей стране чаще называют Днем белого медведя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежегодно в мире праздник отмечается 27 февраля. Его инициатором выступила организация PBI (Potal Bears International), которая активно борется за сохранение популяции этого красивейшего хищника, обитающего только в Арктических широтах, вблизи Северного полюса.

Основной целью проведения является распространение информации о жизни полярных медведей и привлечение внимания общества к необходимости их охраны.

Для белого медведя Алькора, живущего в Алматинском зоопарке, в его праздник традиционно готовят фруктово-рыбно-мясной торт.

В 2019 году 7 декабря Алькору исполнилось 30 лет. Он - один из старожилов зоопарка, родился в 1989 году в Калининградском зоопарке. В 1990 году маленьким медвежонком он прибыл в Алматинский зоопарк, в котором живет и по сей день. В 2017 году его поселили в современный вольер, соответствующий мировым стандартам, без железных решеток.

Сейчас Алькор - единственный белый мишка в Алматы. Его медвежонок Умка, родившийся в 1996 году, сейчас живет в одном из чешских зоопарков, ранее в алматинском зоопарке жила также самка Кристина, прожившая более 30 лет.

Ранее о том, как живет долгожитель Алькор, рассказали его опекун Сергей Спицын и экс-директор зоопарка Алматы Вячеслав Банщиков.

Добавим, что белые медведи в неволе обычно живут около 40 лет, рекорд составляет 45 лет, в природе порядка 20-30 лет (самцы до 20 лет, самки до 25-30 лет).

Полярный медведь — это крупнейший сухопутный хищник планеты (длина его может достигать 3 м). По приблизительным оценкам ученых, сегодня в мире насчитывается примерно 20-25 тысяч особей белого медведя. Главной угрозой, приводящей к исчезновению белых медведей, является таяние полярных льдов, происходящее вследствие глобального потепления климата на нашей планете.

В мае 2008 года США занесли полярного медведя в Красную Книгу со статусом вида, находящегося под угрозой исчезновения.