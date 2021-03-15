Международный центр развития нефтегазового машиностроения планируют построить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют строительство Международного центра развития нефтегазового машиностроения. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проводимой работы по импортозамещению за 2020 год было введено 23 проекта на сумму 210,8 млрд тенге. Вместе с тем, в целях развития нефтегазового машиностроения между министерствами индустрии и инфраструктурного развития, энергетики и крупными нефтегазовыми операторами (Tengizchavroil, Karachaganak Petroleum Operating B.V и North Caspian Operating Company) подписано Соглашение о намерении в отношении создания Международного центра развития нефтегазового машиностроения (далее – Центр)», - написал Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

Целью данного Центра является создание 5-10 уникальных проектов по производству нефтегазового оборудования или их компонентов в Республике Казахстан.

«Функции Центра будут включать работы по привлечению новых OEM-производителей (компания, которая производит детали и оборудование, которые могут быть проданы другим производителям под другой торговой маркой, - прим. ред.) для локализации на территории РК, по привлечению первоклассных мировых специалистов, оценке технических, технологических и квалификационных возможностей предприятий и сертификации производимой продукции нефтегазового машиностроения», - заключил А. Мамин.