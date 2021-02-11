Международный аэропорт Алматы проверили на соблюдение карантина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Алматы проверили на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Здесь следят за состоянием прибывающих и наличие у них отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

В аэропорту мегаполиса реализован комплекс профилактических мер для обеспечения безопасности пассажиров и персонала. При входе в терминал проводится обязательное измерение температуры тела людей. Сотрудники аэропорта строго контролируют соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Установлены санитайзеры для обработки рук. Проводится усиленная дезинфекция помещений и перронных автобусов после каждого рейса.

В целях информирования посетителей в местах возможного скопления имеются разметки с целью соблюдения социальной дистанции, кресла в зале ожидания помечены в шахматном порядке.

Мониторинговая группа проинспектировала меры контроля за соблюдением масочного режима, соблюдения санитарных норм в общепитах на территории аэропорта. Также проверили наличие тепловизоров, мониторов и санитайзеров.

Руководитель республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Айгуль Соловьева заявила, что горожане должны проявлять больше ответственности и сознательности, и проходить ПЦР-тестирование заблаговременно до возвращения на территорию Казахстана.

В ходе инспектирования члены мониторинговой группы ознакомились с маршрутом передвижения прибывающих пассажиров международных авиарейсов. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача все прибывающие в Казахстан обязаны иметь при себе ПЦР-справку об отсутствии коронавируса, с даты выдачи которой прошло не более трех суток. Прибывшие граждане РК при отсутствии справки подлежат изоляции в карантинный стационар до трех суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, а иностранные граждане - депортируются.

Отмечается, что за 9 февраля в аэропорт Алматы прибыло 8 международных авиарейсов с 1524 пассажирами, среди которых со справками – 1 303, без справок - 221. Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.