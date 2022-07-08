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Международный аэропорт Алматы приостановил дозаправку рейсов
8 Июля 2022 13:00

Международный аэропорт Алматы приостановил дозаправку рейсов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы сообщили, что это связано с нехваткой как местного, так и импортного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с нехваткой топлива, как местного, так и импортного, а также из-за проблем со своевременной доставкой, во избежание приостановки регулярных пассажирских и коммерческих грузовых рейсов, Международный аэропорт Алматы приостановил заправку рейсов с технической посадкой, пока ситуация не улучшится», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Заправку самолетов ограничивали в аэропорту Алматы еще осенью прошлого года.


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Автор:
Корреспондент
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