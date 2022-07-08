8 Июля 2022 13:00

Международный аэропорт Алматы приостановил дозаправку рейсов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Алматы сообщили, что это связано с нехваткой как местного, так и импортного топлива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с нехваткой топлива, как местного, так и импортного, а также из-за проблем со своевременной доставкой, во избежание приостановки регулярных пассажирских и коммерческих грузовых рейсов, Международный аэропорт Алматы приостановил заправку рейсов с технической посадкой, пока ситуация не улучшится», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Заправку самолетов ограничивали в аэропорту Алматы еще осенью прошлого года.